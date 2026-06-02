Jóvenes Construyendo el Futuro... ¿Cuándo me puedo inscribir, qué requisitos piden y cuánto dinero recibo al mes?

La convocatoria más reciente abrió el pasado 1 de junio de 2026, permitiendo que nuevos aspirantes iniciaran su proceso de vinculación con centros de trabajo en diferentes sectores productivos del país. Sin embargo, quienes no alcanzaron un espacio todavía tendrán nuevas oportunidades durante los próximos meses.

Miles de jóvenes mexicanos buscan cada año una oportunidad para adquirir experiencia laboral sin que la falta de trayectoria profesional se convierta en una barrera. En ese contexto, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro continúa posicionándose como una de las estrategias más importantes del Gobierno de México para impulsar la capacitación y el acceso al mercado laboral.

El esquema contempla aperturas periódicas a lo largo del año, por lo que los interesados deberán mantenerse atentos a los anuncios oficiales para conocer las fechas exactas de cada periodo de registro.

¿QUÉ ES JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO Y CÓMO FUNCIONA?

El programa nació con el objetivo de reducir las dificultades que enfrentan los jóvenes al intentar conseguir su primer empleo formal. La iniciativa conecta a los participantes con empresas, talleres, comercios, instituciones públicas y organizaciones sociales que funcionan como centros de capacitación.

Durante este proceso, los beneficiarios desarrollan habilidades prácticas bajo la guía de un tutor responsable de acompañar su formación. La capacitación puede extenderse hasta por un año completo, tiempo en el que los jóvenes adquieren conocimientos y experiencia directamente en el entorno laboral.

Además de fortalecer competencias profesionales, el programa busca facilitar la transición entre la etapa educativa y el mundo del trabajo, brindando herramientas que aumenten las posibilidades de obtener un empleo estable en el futuro.

Dato curioso: Desde su creación, millones de jóvenes han participado en este esquema de capacitación, convirtiéndolo en uno de los programas de inserción laboral juvenil más grandes de América Latina.

¿CUÁNTO DINERO RECIBEN LOS BENEFICIARIOS?

Uno de los principales atractivos de Jóvenes Construyendo el Futuro es el apoyo económico que reciben los participantes mientras se capacitan.

Actualmente, los beneficiarios obtienen una beca mensual de 9 mil 582.47 pesos, cantidad equivalente al salario mínimo vigente en México durante 2026.

A este apoyo se suma la cobertura de seguro médico, lo que permite que los jóvenes cuenten con protección en materia de salud durante todo el periodo de aprendizaje.

“Su objetivo consiste en capacitar a jóvenes sin experiencia y brindarles una oportunidad real de incorporarse al mercado de trabajo formal”, señala la información oficial del programa.

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE EN EL PROGRAMA

La iniciativa está dirigida exclusivamente a personas que tengan entre 18 y 29 años y que actualmente no estudien ni trabajen.

Para realizar el registro es necesario presentar los siguientes documentos:

• Identificación oficial vigente.

• Clave Única de Registro de Población (CURP).

• Comprobante de domicilio actualizado.

Una vez reunida la documentación, los aspirantes pueden elegir entre el registro presencial o el trámite en línea, dependiendo de sus posibilidades de acceso a internet.

REGISTRO PRESENCIAL Y REGISTRO EN LÍNEA

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social despliega periódicamente Oficinas Móviles en distintas regiones del país, especialmente en comunidades con limitaciones tecnológicas.

En estos módulos, brigadistas especializados orientan a los jóvenes durante todo el proceso. Además de recibir la documentación, ayudan a digitalizar los archivos y apoyan en la selección del centro de trabajo más adecuado para cada perfil.

Por otra parte, quienes cuentan con acceso a internet pueden registrarse directamente en la plataforma oficial. El procedimiento incluye la creación de una cuenta, la carga de documentos y la selección del área de interés donde desean capacitarse.

¿CUÁNDO SERÁ LA PRÓXIMA CONVOCATORIA?

Las vinculaciones del programa suelen abrirse cada dos meses, lo que genera nuevas oportunidades para quienes no lograron registrarse en convocatorias anteriores.

Tras la apertura del 1 de junio, se espera que durante los siguientes meses continúe la liberación gradual de espacios para los periodos de agosto, octubre y diciembre, aunque la disponibilidad dependerá del presupuesto autorizado y de las vacantes existentes en cada municipio.