$!¿La CFE te dejó una notificación de adeudo? Denuncian fraude con documentos falsos de la CFE; así funciona

Una usuaria de TikTok denunció públicamente un presunto caso de estafa que involucra la suplantación de identidad de trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). A través de un video publicado en su cuenta personal, la mujer alertó sobre un nuevo modus operandi que, según su testimonio, consiste en entregar notificaciones falsas en domicilios particulares con supuestos adeudos y amenazas de suspensión del servicio en un plazo de 12 horas.

TE PUEDE INTERESAR: Nueva modalidad de estafa por WhatsApp utiliza videollamadas falsas para robar cuentas y solicitar dinero

CFE: CÓMO ES EL MODUS OPERANDI DE LOS ESTAFADORES QUE VAN CASA POR CASA

En su narración, la denunciante explicó que ese mismo día recibió una hoja impresa supuestamente enviada por la CFE, en la que se indicaba que su servicio sería suspendido en un plazo menor a un día. El documento incluía detalles como la causa del presunto adeudo, un desglose del monto que debía pagar, una supuesta firma y una fórmula de cálculo que pretendía dar validez al cobro.

La aparente legitimidad del documento, según comentó, radicaba en que invitaba al usuario a pagar directamente en oficinas de la CFE, lo que en apariencia daba confianza. Sin embargo, al comunicarse directamente con la Comisión para verificar la situación, le informaron que ese no es el procedimiento habitual de notificación de adeudos.

“Marqué a la CFE, como tal no me dijeron que era un fraude, pero me dijeron que esa no es la manera en la que ellos actuarían regularmente”, relató.

También subrayó que la CFE suele enviar cualquier notificación oficial a través del recibo habitual o por medio de personal debidamente identificado, no mediante hojas dejadas sin previo aviso.