‘No me arrepiento’: Karla Panini asegura que limó asperezas con Karla Luna antes de morir y que no la extraña

TE PUEDE INTERESAR: Alista tu micrófono y garganta: ‘Mentiras, el musical’ hará gira por México con Mariana Treviño; ¿estará en Saltillo?

Durante la entrevista, Panini afirmó que, a pesar de los años de tensión, la conversación final con Luna representó un cierre necesario para ambas. Sin embargo, evitó dar detalles sobre el contenido de esa llamada. Al ser cuestionada sobre si extraña a su excompañera, respondió: “No la extraño porque aquí está... Las cuido porque tengo una misión más importante que todo lo que digan allá afuera”, en referencia a las hijas que Luna tuvo con Américo Garza y que ahora viven con ella.

Además de hablar del pasado, Panini se refirió con firmeza a su relación actual con Garza. “No me arrepiento de haberme casado con mi esposo. Para él, siempre fui su novia, la persona con la que se quiso casar”, expresó, reiterando que no siente culpa por lo ocurrido y que su relación se basa en una elección mutua que, según ella, fue legítima desde el inicio.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y reavivaron la indignación de muchos usuarios en redes sociales. Mientras algunos la acusan de querer limpiar su imagen con un discurso calculado, otros consideran que tiene derecho a expresar su versión y cerrar una etapa dolorosa de su vida. La entrevista también incluyó una advertencia: Panini insinuó que, si las críticas continúan, podría revelar información sobre Karla Luna que hasta ahora ha preferido mantener en privado. “Si tengo que revelar la verdad para defenderme, lo voy a hacer”, advirtió.

El caso Panini–Luna ha sido uno de los más comentados en la farándula mexicana de la última década. Desde el fallecimiento de Karla Luna, víctima de cáncer cervicouterino en 2017, el tema ha generado múltiples reacciones públicas, versiones contrapuestas y posicionamientos de familiares, medios y seguidores. La versión de Panini, aunque ha cambiado poco con el tiempo, sigue provocando controversia cada vez que decide retomarla.

En entrevistas anteriores, Panini ha afirmado que no busca reconciliarse con la opinión pública, pero sí proteger a su familia y aclarar que su historia no fue como muchos la interpretaron. “Me enamoré... era el que me robé... me encanta y me lo volvería a robar, para que sepan, 350 mil veces más me lo vuelvo a robar”, dijo en una declaración previa, que también generó reacciones intensas.

A casi siete años de la muerte de Karla Luna, el conflicto sigue latente en la conversación social. Las nuevas declaraciones de Karla Panini no solo reabren viejas heridas, sino que también reafirman su postura: la comediante no busca redención, sino que asume su versión como la única válida. Mientras tanto, el público sigue dividido entre quienes la condenan, quienes piden dejar atrás el escándalo y quienes, simplemente, no dejan de observar.