‘El recibo en llamas’: Juan Rulfo por poco termina en Buró de Crédito por no pagar a Telmex

La historia desató comentarios en la publicación destacando: “El recibo en llamas...”, “Vine al Buró de Crédito porque aquí me dijeron que vivía un moroso, un tal Juan Rulfo”, Telmex le entendió más a Pedro Paramo que el propio Juan Rulfo. “¡Diles que no me metan al buró!”, “¡Díles que no me corten el Internet, Justino! Anda, vete a decirles eso. Que por caridad” y “Telmex se tomó la historia de Pedro Páramo más en serio que el propio Juan Rulfo”.

