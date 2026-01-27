La Inteligencia Artificial es la amenaza de seguridad más seria de todos los tiempos: CEO de Anthropic

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 27 enero 2026
    La Inteligencia Artificial es la amenaza de seguridad más seria de todos los tiempos: CEO de Anthropic
    Dario Amodei, CEO de Anthropic, asegura que la IA poderosa podría convertirse en la amenaza de seguridad nacional más seria de todos los tiempos. VANGUARDIA/ARCHIVO

El CEO de Anthropic alerta que la Inteligencia Artificial podría convertirse en la amenaza de seguridad más grave de la historia, con riesgos civiles, económicos y políticos

La advertencia proviene desde el corazón mismo de la industria. Dario Amodei, director ejecutivo de Anthropic, publicó el ensayo La Adolescencia de la Tecnología: Confrontando y Superando los Riesgos de la IA Poderosa, donde plantea que la IA avanzada representa un riesgo sistémico sin precedentes para la humanidad.

Según Amodei, la sociedad se enfrenta a un “rito de paso” inevitable. La humanidad está a punto de recibir un poder tecnológico casi inimaginable, pero carece de instituciones lo suficientemente maduras para gobernarlo. El peligro no es hipotético: la IA poderosa podría estar a solo 1 o 2 años de distancia.

TE PUEDE INTERESAR: Grok reconoce fallas de seguridad tras difusión de imágenes modificadas de menores en X

El directivo insiste en que el problema no es moral, sino estratégico. La concentración extrema de capacidad tecnológica avanza más rápido que la regulación, creando un desequilibrio que podría ser explotado antes de que existan frenos efectivos.

EL “PAÍS DE GENIOS” Y LA CARRERA IMPARABLE

Amodei utiliza una metáfora recurrente: un “país de genios en un centro de datos”. Con ella describe un escenario donde millones de sistemas de IA, más inteligentes que premios Nobel, operan coordinados a velocidad de máquina y con capacidad creciente para actuar en el mundo real.

El ensayo identifica una paradoja incómoda: el valor estratégico y económico de la Inteligencia Artificial es tan alto que ninguna empresa ni gobierno puede confiar en su propia autorregulación. Las compañías compiten por dominar el mercado, mientras los Estados buscan ventaja económica o militar.

El mensaje también funciona como posicionamiento. Mientras Amodei advierte sobre la “trampa” de los billones de dólares en juego, Anthropic continúa desarrollando y comercializando IA, incluso lanzando actualizaciones de su chatbot Claude el mismo día del ensayo.

CINCO RIESGOS CLAVE Y SOLUCIONES PROPUESTAS

El CEO de Anthropic clasifica los riesgos de la IA poderosa en cinco grandes categorías:· Autonomía creciente de los sistemas· Mal uso individual, especialmente en biología· Uso indebido por Estados autoritarios· Disrupción económica y laboral· Impactos culturales, psicológicos y sociales acelerados

Amodei sostiene que los mecanismos actuales —ética corporativa, estándares voluntarios y acuerdos público-privados— son demasiado frágiles. Por ello, propone soluciones “aburridas pero necesarias”: leyes de transparencia, controles de exportación de chips, divulgaciones obligatorias y regulación incremental para ganar tiempo.

Advierte contra prohibiciones generales o “teatro de seguridad” y respalda iniciativas como el SB 53 de California y el RAISE Act de Nueva York. Aun así, reconoce la contradicción central: construir el motor mientras se pide respetar el límite de velocidad.

TE PUEDE INTERESAR: Grok generó hasta 4.4 millones de imágenes sexualizadas en solo 9 días: The New York Times

DATOS CURIOSOS

· El ensayo tiene 38 páginas y fue publicado en enero

· La metáfora del “país de genios” aparece 12 veces

· Amodei compara la IA con amenazas históricas de escala global

· Anthropic compite directamente en la carrera por la IA avanzada

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Amenazas
Ia
Seguridad

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

Selección de los editores
Larga cola

Larga cola
true

El sentimiento de los timados
Los viajes a Europa desde el norte de México serán más accesibles tras los anuncios de nuevas rutas y ampliación de frecuencias aéreas realizados durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026.

Madrid y París más cerca de Saltillo: México amplía vuelos a Europa desde Fitur 2026
Regalo. Bad Bunny convierte al coquí puertorriqueño en el símbolo central de su nueva colaboración con la NFL.

Bad Bunny lleva la cultura latina a la NFL con su nueva Concho Collection
Con el inicio del mes de febrero de 2026 se viene una nueva etapa de registro para algunos programas sociales impulsados por el Gobierno de México, con el objetivo de garantizar apoyo económico y otros beneficios a sectores de población específicos.

Estos Programas del Bienestar abrirán registro en febrero 2026: requisitos, fechas y proceso
La pensión que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa una fuente de ingresos fundamental para millones de personas retiradas en el país.

Pensión IMSS: Este día de febrero 2026 caerá el segundo depósito del año
La inesperada muerte de Alexis Ortega, reconocido actor de doblaje mexicano y voz en español latino de Spider-Man interpretado por Tom Holland, generó conmoción en el medio artístico.

¿De qué murió Alexis Ortega?... Actor de doblaje y voz de Spider-Man de Tom Holland
Cristiano Ronaldo llegaría a México en marzo y se alojaría en el Fairmont Mayakoba, uno de los resorts más exclusivos de la Riviera Maya, como parte de la logística de la Selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo se hospedará en un exclusivo resort de la Riviera Maya durante su visita a México