Cae entrenador de handball acusado de abuso sexual, en NL

México
/ 10 marzo 2026
    Cae entrenador de handball acusado de abuso sexual, en NL
    La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León detuvo a un entrenador acusado de acoso y abuso sexual contra una menor de 14 años en Guadalupe, Nuevo León. Foto: cortesía

La Fiscalía General de Justicia del estado informó que se ejecutó orden de aprehensión en contra de Cecilio “N”, de 39 años

Monterrey, Nuevo León.- Acusado de los delitos de acoso sexual y abuso sexual, fue detenido un entrenador de handball, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la detención de Cecilio “N”, de 39 años, quien quedó internado en un Centro de Reinserción Social estatal a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del estado.

La detención del presunto ocurrió en la vía pública en calles de la colonia San Bernabé, en Monterrey. La orden de aprehensión en contra de Cecilio “N” es por su presunta participación en los hechos citados en la denuncia, los cuales habrían ocurrido en diciembre de 2024, en el ayuntamiento de Guadalupe.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué le pasó a Konnan?... luchador sufrió amputación de una pierna y temen por su vida

La víctima es una adolescente de identidad protegida, de 14 años.

En la ficha informativa que emitió la FGJNL no precisó cuál es la disciplina que imparte el presunto; sin embargo, trascendió que es handball y que tiene una academia en el ayuntamiento de Guadalupe.

En un perfil en redes sociales denominado “Colectiva Feminista de Handball México” existen varias denuncias públicas en contra de Cecilio “N”.

El año pasado, en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las marchas del 8M se dio a conocer el caso de otro entrenador, uno de gimnasia acusado de abuso sexual. Damazo “N” fue aprehendido y actualmente se encuentra internado en un penal estatal.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

