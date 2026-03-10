Cae entrenador de handball acusado de abuso sexual, en NL

Monterrey, Nuevo León.- Acusado de los delitos de acoso sexual y abuso sexual, fue detenido un entrenador de handball, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó de la detención de Cecilio “N”, de 39 años, quien quedó internado en un Centro de Reinserción Social estatal a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del estado.

La detención del presunto ocurrió en la vía pública en calles de la colonia San Bernabé, en Monterrey. La orden de aprehensión en contra de Cecilio “N” es por su presunta participación en los hechos citados en la denuncia, los cuales habrían ocurrido en diciembre de 2024, en el ayuntamiento de Guadalupe.

La víctima es una adolescente de identidad protegida, de 14 años.

En la ficha informativa que emitió la FGJNL no precisó cuál es la disciplina que imparte el presunto; sin embargo, trascendió que es handball y que tiene una academia en el ayuntamiento de Guadalupe.

En un perfil en redes sociales denominado “Colectiva Feminista de Handball México” existen varias denuncias públicas en contra de Cecilio “N”.

El año pasado, en el marco del Día Internacional de las Mujeres y las marchas del 8M se dio a conocer el caso de otro entrenador, uno de gimnasia acusado de abuso sexual. Damazo “N” fue aprehendido y actualmente se encuentra internado en un penal estatal.