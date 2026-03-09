Reforma electoral: La amenaza de la doctora Sheinbaum al Partido Verde

“Si no votan a favor de la reforma, habrá consecuencias”, advirtió la presidenta Sheinbaum en una reunión privada en Palacio Nacional a sus aliados políticos del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), hace unos días, según me revelan fuentes directas.

De qué tamaño habrá sido la crisis por la no aprobación de la reforma electoral de la Presidenta que tuvo que salir de su guarida en la playa el dueño del Partido Verde, Jorge Emilio González Martínez, “El Niño Verde”.

No es usual verlo en la arena política. Suele operar en las sombras. Y se dejó ver en Palacio Nacional. Fue a llevarle el mensaje directo a la Presidenta de México: que el Verde no quiere romper con el gobierno, no quiere romper con Morena, pero que por favor entienda que la reforma electoral implica la extinción. Cuando la reunión se aproximaba a su cierre, la Presidenta lanzó la amenaza y la respuesta de Jorge Emilio González Martínez fue: el Partido Verde no la aprobará.

Y se terminó la reunión. Sin acuerdos. Al día siguiente hubo una “cumbre” de los legisladores y más importantes figuras del Partido Verde en un hotel de Santa Fe en la Ciudad de México, para que fuera el propio líder supremo del partido el que se encargara de tirar la línea.

“El Niño Verde” vive en Quintana Roo, en las paradisíacas playas del Caribe mexicano, y desde ahí opera. El partido es su herencia, su proyecto de vida y su fuente de ingresos. No está casado. No tiene hijos. La reforma electoral dejaría en los huesos a los partidos aliados de Morena. Por eso, ni el PT ni el Verde la quieren aprobar. Sería letal para ellos.

¿Cuáles van a ser las “consecuencias” con las que amenazó la Presidenta? ¿Le buscará arrebatar el control de los dos estados donde manda el Verde: San Luis Potosí y Quintana Roo, cuyas gubernaturas estarán en juego en el 2027? ¿Desfondará al PVEM quitándole a los morenistas que les prestó en el Congreso? ¿Revivirá expedientes contra las figuras centrales del partido: “El Niño Verde”, Manuel Velasco y Arturo Escobar?

¿Van a aguantar?, se le preguntó off the record a una figura central del partido. Contestó sinceramente: “Lo vamos a intentar, porque estos (el gobierno) aprietan muy fuerte”.

Pero no se crean que estamos en un régimen autoritario. Aquí se vale disentir, nomás hay que afrontar las consecuencias ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR). Mucha gente lo ha sufrido. Vamos a ver si le toca al Partido Verde pasar por esa experiencia inmersiva que suele recetar la 4T a quien no se alinea a hacer lo que le dé la gana.

