Antes de disparar, se le pidió a ‘El Mencho’ entregarse: secretario de Defensa

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, aseguró que cuando elementos federales cercaron en Tapalpa, Jalisco, al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, se le pidió entregarse antes de abrir fuego en su contra.

Durante “la mañanera”, Trevilla reveló detalles del operativo federal del pasado 22 de febrero, en el que “El Mencho” falleció mientras era trasladado en helicóptero.

“En toda operación militar se dictan unos documentos, se llaman Orden de Operaciones y ahí siempre se establece que en toda operación, todo el personal, tiene que apegarse a la ley nacional del uso racional de la fuerza; es decir, no pueden utilizar su armamento indiscriminadamente, no lo pueden utilizar si es que no se ve en peligro su vida o la de sus compañeros, y este fue el caso. Debemos recordar que lamentablemente ahí fallecieron dos oficiales y un elemento de tropa”, dijo el titular de la Defensa.

Detalló que en el acercamiento a la zona de cabañas, donde estaba Oseguera, murió un oficial de tropa durante el enfrentamiento y, después ya en la zona boscosa, se le pidió entregarse, pero hizo caso omiso y continuó el enfrentamiento.

“Después ya en el bosque, en donde se encontraba ‘El Mencho’ con otras dos escoltas, rodeados, se le conminó a entregarse. Él hizo fuego, fallece un oficial y el resto del personal, en defensa de su vida, pues tuvo que hacer uso de su armamento en apego a esta ley. Ahí es herido, el personal de sanidad le brinda los primeros auxilios a los tres elementos y también a otros dos de nosotros, y son trasladados en helicóptero”, narró Trevilla.

Aseguró que se intentó capturar a Oseguera con vida, aunque se sabía que por el armamento de sus escoltas, se contemplaba que fuera difícil que así ocurriera y los elementos a su cargo tienen derecho de usar las armas para defenderse si son atacados.

“La Fiscalía hizo toda la necropsia de ley, los peritajes, es la manera en que se puede comprobar que se opera con la ley. Todo (las pruebas de su muerte) se entregó a la Fiscalía General de la República.

“Se intentó capturar vivo, pero si se está muriendo nuestra gente ellos tienen todo el derecho de usar las armas para defenderse. Por las características propias de este delincuente es evidente que era poco probable que él se entregara, llevaban mucho armamento”, agregó.

El 22 de febrero pasado, fuerzas federales ejecutaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, para detener al líder del CJNG, quien resultó herido durante la operación y falleció mientras era trasladado en helicóptero, según la versión oficial de autoridades.