Ingresa nuevo Frente Frío 40 a México, azotará con heladas de -10 grados, lluvias, aguanieve y fuertes vientos a estos estados

Para el martes, la cuarta tormenta invernal se desplazará sobre Sonora y Chihuahua y, en interacción con un río atmosférico , generará ambiente frío, vientos fuertes a muy fuertes, así como lluvias y chubascos en dichas entidades, además de Sinaloa y Durango; además de posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de los estados mencionados. Se prevé que, durante la noche, la cuarta tormenta invernal ingrese a Texas, EU y deje de afectar al territorio nacional.

Un nuevo frente frío ingresó al territorio mexicano , provocando temperaturas bajo cero , caída de aguanieve, fuertes lluvias, fuertes vientos , tormentas eléctricas y granizo , esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Finalmente, continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste).

Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del territorio mexicano, aunados al ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica , ocasionarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en estados del centro, oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

A su vez, el frente frío 40 recorrerá el norte y noreste de México, y en interacción con la corriente en chorro subtropical , un río atmosférico y la advección de aire cálido y húmedo del golfo de México, generarán vientos fuertes a muy fuertes en dichas regiones; chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo de diferentes tamaños en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y posible formación de torbellinos o tornados en el norte de las entidades antes mencionadas.

A partir del jueves, el frente frío 40 será reforzado por una masa de aire polar y se desplazará sobre la vertiente del golfo de México, en interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes con posible caída de granizo sobre dichas regiones, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, y muy fuertes en Veracruz y Oaxaca. A su vez, se prevé evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec; y de 60 a 80 km/h en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

El miércoles, el frente frío 40 recorrerá lentamente el noreste del territorio nacional, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical , generarán vientos fuertes a muy fuertes en dicha región, además de la Mesa del Norte.

Prevalecerá la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (oeste). Se prevé que, a partir del jueves, inicie la onda de calor en Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe e inestabilidad atmosférica , ocasionarán lluvias y chubascos dispersos con descargas eléctricas en estados del occidente y centro de la República Mexicana.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este martes, una mínima de 12 y máxima de 29 grados, con cielo nublado, el miércoles tendremos una máxima de 23 y una mínima de 7 grados, finalmente para el jueves, una máxima de 18 y mínima de 6.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas y Estado de México.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible caída de nieve o aguanieve: sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango (norte).

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Baja California Sur, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Michoacán (suroeste), Guerrero (noroeste) y Oaxaca (istmo).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Sinaloa (sur), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México (suroeste) y Veracruz.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 50 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Chihuahua y Durango.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Zacatecas y San Luis Potosí; con posible formación de torbellinos o tornados: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Guanajuato, Oaxaca y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Jalisco y Colima.

¿QUÉ ES UNA MASA DE AIRE FRÍO?

Una masa de aire frío es una gran extensión de aire con características homogéneas de temperatura y humedad que se desplaza sobre la superficie terrestre.

Estas masas de aire suelen originarse en regiones polares o en áreas de alta latitud y se mueven hacia latitudes más bajas, influyendo en el clima y el tiempo atmosférico de las zonas por donde pasan.

Características de una masa de aire frío:

• Baja temperatura: Suelen ser más frías que el aire circundante.

• Alta presión: Generalmente están asociadas con sistemas de alta presión.

• Densidad alta: Tienden a desplazarse por debajo del aire más cálido, generando frentes fríos.

• Humedad variable: Pueden ser secas si provienen de zonas continentales o húmedas si tienen origen marítimo.

Efectos de una masa de aire frío:

• Descenso de la temperatura.

• Vientos fuertes debido a la diferencia de presión.

• Formación de frentes fríos al interactuar con masas de aire cálido.

• Posibles lluvias, nevadas o heladas, dependiendo de la humedad y temperatura del entorno.

En México, por ejemplo, durante el invierno las masas de aire frío provenientes del Ártico afectan el clima, causando descensos de temperatura, eventos de “Norte” en el Golfo de México y heladas en diversas regiones.

¿QUÉ ES UN FRENTE FRÍO?

Un frente frío se produce por el choque de dos masas de aire: una fría y una cálida; esto provoca la formación de tormentas severas y un evento de Norte. Son impulsados por una masa de aire frío a una velocidad aproximada entre 40 y 60 kilómetros/hora, por lo que tienen una duración de 3 a 7 días en nuestro país y dejan un enfriamiento del aire sobre la región por donde pasa.

De acuerdo a la climatología de México, la temporada de sistemas frontales inicia durante el mes de septiembre y concluye en mayo cuando se activa la de ciclones y huracanes; además es importante recordar que cuando los frentes interactúan con sistemas tropicales, los vuelven más inestables, duraderos y peligrosos.

Los efectos de un frente frío, además de las bajas temperaturas, son lluvias, nevadas, oleaje y viento; este último, cuando corre de norte a sur en el golfo de México e istmo de Tehuantepec, se le conoce comúnmente como Norte.

¿QUÉ HACER ANTE LA LLEGADA DE UN FRENTE FRÍO?

Ante la llegada de un frente frío, es importante tomar algunas precauciones para mantenerse seguro y cómodo. Aquí hay algunos pasos que puedes seguir:

Viste adecuadamente: Asegúrate de usar ropa abrigada y en capas para mantener el calor. Un abrigo, bufanda, guantes y gorro son esenciales para protegerte del frío.

Mantén tu hogar cálido: Si estás en casa, asegúrate de que tu sistema de calefacción esté funcionando correctamente. Si es necesario, utiliza calentadores eléctricos o de gas para mantener el ambiente cálido. Asegúrate también de sellar cualquier filtración de aire en puertas y ventanas.

Protégete del viento: El viento puede hacer que la sensación térmica sea mucho más fría. Siempre que salgas, utiliza ropa que te proteja del viento y busca lugares resguardados.

Aliméntate bien: Los alimentos calientes pueden ayudarte a mantener tu temperatura corporal. Beber bebidas calientes como té, café o chocolate caliente puede ser reconfortante.

Evita actividades al aire libre: Si las condiciones son muy frías, es mejor evitar actividades al aire libre que te expongan demasiado al frío, especialmente si no estás adecuadamente vestido.

Conduce con precaución: Las carreteras pueden volverse peligrosas debido al hielo o la nieve. Si necesitas conducir, asegúrate de hacerlo con precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo una mayor distancia de seguridad.

Protege tus mascotas: Si tienes mascotas, asegúrate de que también estén protegidas del frío. Mantén a los animales en el interior o proporciónales refugio y mantas si están afuera.

Prepara suministros: Asegúrate de tener suficientes suministros en caso de que el clima frío cause interrupciones en el suministro de electricidad o agua. Mantén linternas, baterías y alimentos no perecederos a mano.

Mantente informado: Sigue los pronósticos meteorológicos para estar al tanto de cualquier cambio en el clima. Esto te permitirá tomar decisiones informadas sobre tus actividades y preparativos.

Cuida a las personas vulnerables: Presta atención a niños pequeños, ancianos y personas con problemas de salud, ya que son más susceptibles a las bajas temperaturas. Asegúrate de que estén bien abrigados y protegidos.

Recuerda que la clave es mantenerse informado y tomar las precauciones adecuadas para mantener tu seguridad y bienestar durante la llegada de un frente frío.