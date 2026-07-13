¡Lo mismo pero con crédito! Así es la tarjeta Simi de Farmacias Similares con Stori: Requisitos y descuentos

La cadena de farmacias mexicana Farmacias Similares, conocidas por su botarga el Dr. Simi, anunció su alianza con la empresa de tecnología financiera Stori para lanzar una tarjeta de crédito y representando una oportunidad para que millones tengan acceso al sistema financiero formal. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, el lanzamiento de la Tarjeta Simi se suma a otras iniciativas de las entidades financieras para vincular los productores de crédito con compras cotidianas; cabe destacar que el plástico llevará la imagen de la botarga, el Dr. Simi con su bigote y bata blanca de médico, el cual se ha convertido en un personaje emblemático en la cultura de México.

BENEFICIOS LA TARJETA DE CRÉDITO DEL DR. SIMI Según el anuncio, los titulares de la tarjeta recibirán un descuento del 25% en su primera compra y hasta un 10% de descuento mensual al comprar en tiendas físicas y online, siempre y cuando se haya utilizado en otros establecimientos durante el mes anterior. Este descuento se trata de un cashback para ahorrar más en todas las compras: - 25% de cashback de bienvenida: en la primera compra en cualquier Farmacias Similares, recibirás ese porcentaje como abono a la tarjeta; - 10% de cashback mensual: haz 3 compras en otros comercios durante el mes y gana 10% cashback para tu siguiente compra en Farmacias Similares. El beneficio se renueva cada mes; - 2% de cashback en todas tus compras: cada vez que compres en el ecosistema Simi acumulas 2 por ciento cashback automáticamente; tú decides cuándo transferirlo a tu cuenta para usarlo como tú lo desees. Según los términos y condiciones publicados por Stori, esta promoción está topada a 500 pesos mensuales. Con tu tarjeta en Stori te ofrecen $0 de anualidad, así como la opción de compra hoy y paga hasta 50 días después. Mientras que esta tarjeta cuenta tiene el respaldo de Mastercard y también te permite hacer compras a meses sin intereses.

¿CÓMO TRAMITAR LA TARJETA SIMI? Stori y Farmacias Similares afirman que la Tarjeta Simi se requieren los siguientes datos: - Identificación oficial con fotografía como la emitida por el Instituto Nacional Electoral (INE).

- Comprobante de domicilio vigente.

- Tu Selfie ( Tomar foto sin flash y luz natural.

- Llenar la solicitud (Debe ser aprobada).

FARMACIAS SIMILARES Y STORI Las farmacias conocidas por sus medicamentos genéricos de bajos costos en más de 11 mil tiendas en todo el país y sus servicios de veterinarias en algunas regiones de México, crean su alianza con Stori, fundada en 2018 que ha crecido rápidamente con un padrón de cinco millones de clientes ofreciendo productos de crédito a personas con un historial crediticio limitado o inexistente. Con el esfuerzo en conjunto, Similares y Stori se alinea con los objetivos de la nueva Política Nacional de Inclusión financiera (PNIF) 2025-2030 del Gobierno de México. La cofundadora de Stori, Marlene Garayzar, destacó el propósito detrás de la nueva tarjeta, con la que afirmó que buscaban “derribar las barreras que separan a los mexicanos del crédito y demostrar que el dinero puede estar de lado de lo más importante que tenemos, que es la salud”.

Siendo así que no solo se trata de un método de pago y la apertura de cuentas, también es una herramienta que facilite el acceso a tratamientos médicos para millones de personas, así como que se enfoca en que los productos financieros sean realmente útiles en la vida diaria de las personas. No es la primera alianza de Stori, en 2024 también se asoció con el gigante chino de fast fashion (moda rápida), Shein, al lanzar la primera tarjeta de crédito del sitio en internet con el fin de ampliar el alcance de ambas empresas en el mercado mexicano.