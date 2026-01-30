¡Lo mismo pero más barato para tu lomito! Dr. Simi estrenará estética canina

    Las mascotas podrán presumir nuevo look a precios bajos, ya que las veterinarias de las populares farmacias del Dr. Simi, llamadas SimiPet Care, anunciaron la incorporación del nuevo servicio de estética. REDES SOCIALES | FREEPIK

‘Lomitos’ y ‘michis’ tendrán servicios de estética canina en las populares farmacias del Dr. Simi

Las mascotas podrán presumir nuevo look a precios bajos, ya que las veterinarias de las populares farmacias del Dr. Simi, llamadas SimiPet Care, anunciaron la incorporación del nuevo servicio de estética.

Al igual que SimiPet Care, el objetivo de los servicios de peluquería y cuidado estético para perros y gatos es ofrecer cuidados a nuestras mascotas a precios accesibles para los dueños de animales.

Actualmente, la primera sede de este servicio está ubicada en Puebla: Héroes 5 de mayo #5002 en la colonia Cuauhtémoc en la capital poblana.

PRÓXIMA APERTURA EN CDMX

Sin embargo, en redes sociales, SimiPet Care informó que próximamente harán la apertura de estética canina en la Ciudad de México.

Aunque no dieron datos concretos respecto a la sucursal que ofrecerá el servicio, se espera que sea en la clínica de calle Prosperidad #63 de la colonia Escandón en CDMX, ya que fue el primer establecimiento que contó con el servicio de veterinarias del Dr. Simi.

“CDMX, algo nuevo viene para tu mejor amigo. Muy pronto abrimos Estética Canina en SimiPet. Más cuidado, más amor y muchos lomitos felices”, anunciaron en redes sociales.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE SIMIPET CARE?

Las estéticas caninas de SimiPet Care prometen mantener los precios accesibles que caracterizan a las farmacias Similares. Al igual que otros servicios de estéticas caninas, se esperan que ofrezcan:

- Cortes de pelaje;
- Baños completos;
- Cepillado de pelaje;
- Corte de uñas;
- Limpieza dental;
- Limpieza de oídos.

Se planea que SimiPet Care de atención en toda la República Mexicana, pero hasta el momento sólo existen sucursales en Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos y Querétaro.

