¡Lo mismo pero más barato para tu lomito! Dr. Simi estrenará estética canina

Las mascotas podrán presumir nuevo look a precios bajos, ya que las veterinarias de las populares farmacias del Dr. Simi, llamadas SimiPet Care, anunciaron la incorporación del nuevo servicio de estética. Al igual que SimiPet Care, el objetivo de los servicios de peluquería y cuidado estético para perros y gatos es ofrecer cuidados a nuestras mascotas a precios accesibles para los dueños de animales. Actualmente, la primera sede de este servicio está ubicada en Puebla: Héroes 5 de mayo #5002 en la colonia Cuauhtémoc en la capital poblana.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dr. Simi para mascotas? Lo que sabemos de SimiPet Care, consultorios veterinarios de Farmacias Similares PRÓXIMA APERTURA EN CDMX Sin embargo, en redes sociales, SimiPet Care informó que próximamente harán la apertura de estética canina en la Ciudad de México. Aunque no dieron datos concretos respecto a la sucursal que ofrecerá el servicio, se espera que sea en la clínica de calle Prosperidad #63 de la colonia Escandón en CDMX, ya que fue el primer establecimiento que contó con el servicio de veterinarias del Dr. Simi. “CDMX, algo nuevo viene para tu mejor amigo. Muy pronto abrimos Estética Canina en SimiPet. Más cuidado, más amor y muchos lomitos felices”, anunciaron en redes sociales.