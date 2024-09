¡Mucho ojo! Estos electrodomésticos gastan mucha luz y CFE recomienda desconectarlos cuando no se utilicen

- Cada que vayas a comprar un aparato estás colocando un consumidor más en casa, de ti depende si este consumo se reflejará en la factura o no;

- Cuando lo haces de manera responsable, este consumo no se refleja y el ahorro que notas es significativo;

- Al comprar aparatos, verifica que tenga la etiqueta ecológica que son certificados en el ahorro energético.

- Toma como costumbre de desenchufar lo que no uses, de usarlos de manera responsable y de mantener encendidos solo los focos que vas a utilizar;

- Sobre todo los que no están en uso durante las noches puede ser una forma sencilla y efectiva de reducir el consumo de energía y, por lo tanto, disminuir el costo de tu recibo de luz.

- Apaga las luces de los cuartos y habitaciones cuando no las estés usando;

- Usa bombillas LED ya que consumen hasta un 80% menos energía que las bombillas incandescentes, además duran mucho más tiempo;

- Si tienes aire acondicionado o calefacción en tu casa, ajústalo.

- Usa electrodomésticos eficientes.

- Lava tu ropa con agua fría.

- Sella ventanas y puertas ya que ayuda a mantener la temperatura interior, reduciendo la necesidad de calefacción o aire acondicionado.

- Optimiza el uso de tu refrigerador, mantenlo a una temperatura entre 3° C y 5° C y el congelador a -18° C; también, evita abrir la puerta constantemente.