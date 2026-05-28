Se estanca pobreza laboral en Coahuila; 22.7% dice no alcanzar a comprar el super

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Coahuila
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    Se estanca pobreza laboral en Coahuila; 22.7% dice no alcanzar a comprar el super
    La población bajo esta situación de pobreza se redujo solo 0.8 por ciento en el primer trimestre del año. Especial

Mientras otros estados aceleraron en reducir este índice, en Coahuila solo bajó 0.8 por ciento, con lo cual quedó fuera del top 10

Coahuila se estancó en la disminución de la población en situación de pobreza laboral durante el último año, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los datos del Índice de Pobreza Laboral, durante el primer trimestre de 2026 en Coahuila se reportó que al menos el 22.7 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza laboral.

https://vanguardia.com.mx/dinero/disminuyo-pobreza-laboral-nacional-en-el-1t-de-2026-baja-tambien-en-coahuila-PD20986009

Este indicador, que anteriormente era evaluado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mide a la población cuyos ingresos no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria.

A diferencia de la canasta básica, la canasta alimentaria contempla no solo insumos para cubrir una comida diaria básica, sino también otros productos necesarios para mantener una alimentación completa y equilibrada.

Según el reporte, en Coahuila la población en pobreza laboral disminuyó apenas 0.8 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025, cuando el indicador alcanzó el 23.5 por ciento de la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo-y-torreon-registran-alzas-en-pobreza-laboral-en-el-segundo-trimestre-de-2025-inegi-NM18368544

Entre los detalles, el Inegi estima que en Coahuila el ingreso laboral per cápita asciende a 4 mil 282 pesos. Esta cifra se calcula a partir de la suma del ingreso laboral mensual de las personas ocupadas del hogar, dividida entre el número de integrantes de la familia, por lo que la canasta alimentaria superaría dicho monto.

Aunque Coahuila registró una ligera disminución en este indicador, la entidad no figuró entre las que presentaron cambios significativos en el plazo de un año.

El informe detalla que las entidades con mayores avances fueron Morelos, Querétaro y Estado de México, donde la población en pobreza laboral disminuyó 9.0, 8.7 y 8.6 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el año pasado. En contraste, Chiapas, Campeche y Yucatán registraron aumentos de 1.6, 1.6 y 1.5 puntos porcentuales.

https://vanguardia.com.mx/dinero/mexico-recorta-banxico-a-11-pronostico-de-pib-para-2026-HD20987000

En esta edición del informe, Coahuila salió del top 10 de las entidades con menor pobreza laboral, luego de que varias entidades registraran disminuciones importantes.

De acuerdo con el informe, las entidades con menor pobreza laboral en el país son Baja California Sur, con 14.1 por ciento; Baja California, con 16.3 por ciento; y Colima, con 19.9 por ciento.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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