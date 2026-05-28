Se estanca pobreza laboral en Coahuila; 22.7% dice no alcanzar a comprar el super

Coahuila se estancó en la disminución de la población en situación de pobreza laboral durante el último año, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De acuerdo con los datos del Índice de Pobreza Laboral, durante el primer trimestre de 2026 en Coahuila se reportó que al menos el 22.7 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza laboral.

Este indicador, que anteriormente era evaluado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mide a la población cuyos ingresos no son suficientes para adquirir la canasta alimentaria. A diferencia de la canasta básica, la canasta alimentaria contempla no solo insumos para cubrir una comida diaria básica, sino también otros productos necesarios para mantener una alimentación completa y equilibrada.

En el primer trimestre de 2026, a nivel nacional, el porcentaje de población en pobreza laboral #PL (cuyo ingreso laboral es inferior al valor de la canasta alimentaria) fue de 30.7%, una disminución anual de 3.2 puntos porcentuales.



Según ámbito de residencia, la población en... pic.twitter.com/egXNO7p92q — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) May 27, 2026

Según el reporte, en Coahuila la población en pobreza laboral disminuyó apenas 0.8 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025, cuando el indicador alcanzó el 23.5 por ciento de la población.

Entre los detalles, el Inegi estima que en Coahuila el ingreso laboral per cápita asciende a 4 mil 282 pesos. Esta cifra se calcula a partir de la suma del ingreso laboral mensual de las personas ocupadas del hogar, dividida entre el número de integrantes de la familia, por lo que la canasta alimentaria superaría dicho monto. Aunque Coahuila registró una ligera disminución en este indicador, la entidad no figuró entre las que presentaron cambios significativos en el plazo de un año.

La Presidenta @Claudiashein informó que la pobreza laboral en 🇲🇽 se encuentra hoy en un mínimo histórico desde que comenzó su medición en 2005, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de @INEGI_INFORMA. pic.twitter.com/qtIDZ2rnIW — STPS México (@STPS_mx) May 27, 2026

El informe detalla que las entidades con mayores avances fueron Morelos, Querétaro y Estado de México, donde la población en pobreza laboral disminuyó 9.0, 8.7 y 8.6 puntos porcentuales, respectivamente, en comparación con el año pasado. En contraste, Chiapas, Campeche y Yucatán registraron aumentos de 1.6, 1.6 y 1.5 puntos porcentuales.

En esta edición del informe, Coahuila salió del top 10 de las entidades con menor pobreza laboral, luego de que varias entidades registraran disminuciones importantes. De acuerdo con el informe, las entidades con menor pobreza laboral en el país son Baja California Sur, con 14.1 por ciento; Baja California, con 16.3 por ciento; y Colima, con 19.9 por ciento.

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