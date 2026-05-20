Pensión ISSSTE de junio 2026 se adelanta: esta será la fecha del depósito

Miles de jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE ) ya esperan el próximo pago correspondiente al mes de junio de 2026. En los últimos días, surgieron dudas entre los beneficiarios debido a rumores sobre un posible adelanto en el depósito, por lo que las autoridades ya confirmaron la fecha oficial en que se realizará el pago.

¿Cuándo depositan la pensión ISSSTE de junio 2026?

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado confirmó que el depósito de la pensión ISSSTE de junio 2026 se realizará el próximo viernes 29 de mayo.

Esto significa que pensionados, jubilados y beneficiarios podrán disponer de su dinero antes de que inicie junio, siguiendo el esquema habitual de pagos que mantiene el instituto durante gran parte del año.

El pago aplicará para todas las personas afiliadas al sistema de pensiones del ISSSTE en México, incluyendo quienes reciben pensión por jubilación, retiro por edad, años de servicio o pensiones derivadas.

Durante los últimos días, el tema se volvió tendencia en redes sociales, ya que muchos derechohabientes comenzaron a preguntarse si realmente habría un adelanto en el depósito. Finalmente, la información oficial confirmó que sí habrá pago anticipado.

¿Por qué se adelanta el pago de la pensión ISSSTE?

El ISSSTE acostumbra realizar los depósitos en los últimos días hábiles del mes anterior con el objetivo de garantizar que los beneficiarios tengan acceso al recurso desde el primer día del nuevo periodo.

En este caso, el pago de junio se adelantará debido a la organización del calendario bancario y administrativo del instituto. Gracias a ello, los pensionados podrán contar con el dinero desde finales de mayo sin necesidad de esperar hasta junio para recibir el depósito.

Este mecanismo ya se ha aplicado en otros meses del año y forma parte de la estrategia del ISSSTE para evitar retrasos en los pagos y facilitar la administración económica de los derechohabientes.