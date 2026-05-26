Polvo del Sahara se aproxima a México... ¿Cuándo llega y cuáles estados serán los más afectados?

Este evento meteorológico ocurre cada año cuando fuertes tormentas de arena levantan partículas minerales en el desierto del Sahara. Posteriormente, los vientos alisios arrastran el polvo a través del Océano Atlántico hasta llegar al Caribe, Centroamérica y distintas regiones mexicanas.

El fenómeno del polvo del Sahara volverá a hacerse presente en México durante los próximos días. Las primeras masas de partículas provenientes del norte de África comenzarán a ingresar al territorio nacional a partir del jueves 28 de mayo, marcando el inicio de una temporada que alcanzará su punto más intenso entre junio y agosto.

Aunque el fenómeno no representa un riesgo de desastre natural, sí genera cambios visibles en el ambiente. Los cielos suelen adquirir una apariencia grisácea o brumosa, mientras que las temperaturas pueden elevarse debido a la disminución de nubosidad.

CUÁNDO LLEGARÁ Y QUÉ ESTADOS SERÁN LOS MÁS AFECTADOS

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las primeras partículas de densidad baja a moderada comenzarán a ingresar durante la madrugada del jueves 28 de mayo por Quintana Roo.

El avance de la nube sahariana continuará gradualmente sobre distintas regiones del país durante los siguientes días.

· Jueves 28 de mayo: afectación en Quintana Roo, Yucatán y Campeche

· Viernes 29 de mayo: expansión hacia Veracruz y Tabasco

· Sábado 30 de mayo: llegada de remanentes a Tamaulipas y zonas del noreste como Coahuila y Nuevo León.

Además de la Península de Yucatán y la vertiente del Golfo de México, algunas regiones del noreste también podrían registrar ligeros efectos relacionados con la presencia del polvo sahariano.

Los especialistas señalan que durante estos días la población podría notar atardeceres más rojizos, cielos opacos y una sensación térmica más elevada debido a la reducción de nubosidad.

LOS EFECTOS QUE PROVOCA EL POLVO DEL SAHARA

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) ha explicado que este fenómeno modifica temporalmente algunas condiciones atmosféricas en México y el Atlántico.

Uno de los efectos más visibles son los atardeceres rojizos. Las partículas suspendidas en el aire dispersan la luz solar y provocan tonalidades anaranjadas, rojas y grises durante la salida y puesta del sol.

Además, el aire sahariano es extremadamente seco, lo que puede disminuir temporalmente la formación de nubes densas y limitar el desarrollo de ciclones tropicales en ciertas zonas del Atlántico.

“La presencia del polvo inhibe parcialmente la formación de lluvias debido a la sequedad del ambiente”, señalan especialistas meteorológicos sobre este fenómeno anual.

Otro efecto importante es el aumento en la sensación de calor. Al existir menos nubosidad, la radiación solar impacta de forma más directa sobre la superficie terrestre, elevando las temperaturas especialmente en estados costeros.

LAS PERSONAS MÁS SENSIBLES AL FENÓMENO

Aunque el polvo del Sahara generalmente no representa un peligro grave para la población, autoridades sanitarias advierten que algunas personas podrían experimentar molestias respiratorias.

Pacientes con asma, alergias o enfermedades respiratorias crónicas suelen ser los más sensibles ante el aumento de partículas suspendidas en el ambiente.

· Irritación en ojos y garganta

· Congestión nasal

· Tos seca

· Molestias respiratorias leves

· Incremento de alergias

Especialistas recomiendan evitar actividades físicas intensas al aire libre cuando la concentración de polvo sea elevada. También sugieren mantener cerradas ventanas y utilizar cubrebocas si el ambiente luce particularmente opaco.

“Las partículas pueden causar irritación temporal en personas sensibles”, explican autoridades de salud al referirse a los efectos más comunes asociados con este fenómeno atmosférico.

Durante los próximos meses, México continuará registrando episodios intermitentes de polvo sahariano, especialmente en entidades del sureste y el Golfo de México, donde las corrientes atmosféricas favorecen el ingreso de estas masas de aire provenientes del continente africano.