Faisy inmortaliza campeonato de Saltillo Soccer con tatuaje
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El conductor celebró el título de la Liga TDP MX tatuándose el escudo del equipo coahuilense
Parece que fue un gran fin de semana para los fanáticos de Saltillo Soccer, ya que el equipo local ganó la Liga TDP MX y uno de los más contentos fue el conductor Faisy, quien es uno de los socios del club y se sintió tan feliz por los resultados que decidió celebrarlo tatuándose el logo del equipo con un artista también local: Roho.
“Si quedamos campeones... me tatúo... y ¿¿¿qué creen??? @roho_arte_y_tatuaje se desveló conmigo para sellar el MOMENTO!!! ¡¡¡Gracias, Poncho!!!”, escribió el conductor de ‘Me Caigo de Risa’ en sus redes sociales.
El post generó comentarios positivos y los usuarios celebraron que el también actor cumpliera su promesa y demostrara, de alguna forma, su compromiso con los fans y seguidores del equipo conocido como la SS.
¿QUÉ HIZO FAISY EN SALTILLO?
El conductor agradeció a los “cómplices” que permitieron que se hiciera realidad la tinta sobre la piel.
“¿Cuántas personas en el mundo podrían decir que han vivido un ascenso de división, en casa, con estadio lleno, el campeonato de su equipo?... Grandes cómplices @jcsegura09 @chova_85... estos momentos se guardan con tinta... CAMPEONES @saltillo_soccer”, continuó en su mensaje el conductor de Televisa.
Saltillo Soccer derrotó 5-3 a La Tribu FC y se proclamó campeón de la Liga TDP MX ante un Estadio Olímpico lleno.
En mayo de 2021 fue cuando Faisy se unió al equipo de fútbol desde la directiva. “Mi abuela era de Saltillo, Coahuila; tengo amigos allá y este equipo estaba a la venta, y lo compré”, dijo el conductor a la prensa cuando dio a conocer la noticia.
El logo fue creado por el artista saltillense Ángel Mario Martínez. “Se siente bonito ser parte, aunque sea de manera pequeña o simbólica, de este logro histórico para el futbol local. Es padre ver como la afición lo adoptó de buena manera y, como Faisy, ya algunos lo tienen tatuad... signo de que algo se hizo bien”, dijo el periodista deportivo a VMÁS.