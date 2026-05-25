Faisy inmortaliza campeonato de Saltillo Soccer con tatuaje

Parece que fue un gran fin de semana para los fanáticos de Saltillo Soccer, ya que el equipo local ganó la Liga TDP MX y uno de los más contentos fue el conductor Faisy, quien es uno de los socios del club y se sintió tan feliz por los resultados que decidió celebrarlo tatuándose el logo del equipo con un artista también local: Roho.

“Si quedamos campeones... me tatúo... y ¿¿¿qué creen??? @roho_arte_y_tatuaje se desveló conmigo para sellar el MOMENTO!!! ¡¡¡Gracias, Poncho!!!”, escribió el conductor de ‘Me Caigo de Risa’ en sus redes sociales.

El post generó comentarios positivos y los usuarios celebraron que el también actor cumpliera su promesa y demostrara, de alguna forma, su compromiso con los fans y seguidores del equipo conocido como la SS.