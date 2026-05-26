Guía rápida 21K Coahuila 2026: horario, salida, kits, clima y todo lo que debes saber

El 21K Coahuila 2026 está listo para tomar las calles de Saltillo este domingo 31 de mayo, en una edición que vuelve a colocar a la capital coahuilense como punto de encuentro para corredores locales, nacionales y extranjeros. Considerado uno de los medios maratones más importantes del país, el evento tendrá salida y meta en el área del Teatro de la Ciudad Fernando Soler, ubicado en Xicoténcatl y bulevar Francisco Coss. La jornada comenzará temprano: los participantes en silla de ruedas arrancarán a las 5:45 de la mañana, mientras que el contingente general tomará la salida a las 6 de la mañana.

El formato contempla la prueba individual de 21 kilómetros y la modalidad de relevos, una de las opciones que ha ganado fuerza para quienes buscan vivir la experiencia por equipos. De acuerdo con la organización, la edición 29 del Medio Maratón 21K Coahuila espera reunir alrededor de 7 mil corredores: 6 mil 100 en la distancia principal y 900 en relevos.

Además, el evento contará con una bolsa de premiación cercana a los 880 mil pesos, con reconocimientos para ganadores absolutos, categorías por edad, atletas locales y participantes con discapacidad visual. Para quienes aún revisan los últimos detalles, la entrega de números y kits será el viernes 29 y sábado 30 de mayo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, en la Explanada del Parque Las Maravillas. Los corredores deberán presentar comprobante de inscripción con folio o número de corredor, además de una identificación oficial, ya sea impresa o digital. También podrá recoger el paquete otra persona, siempre que lleve comprobante e identificaciones de ambas partes. No habrá entrega fuera de las fechas y horarios establecidos. La ruta mantendrá su trazo tradicional por avenidas del centro y principales vialidades de Saltillo, por lo que se recomienda a corredores y automovilistas anticipar traslados, revisar cierres viales y llegar con tiempo a la zona de salida.

El comité organizador confirmó apoyo de autoridades estatales y municipales en seguridad, vialidad y logística para el desarrollo de la carrera. En cuanto al clima, el pronóstico para la mañana del domingo en Saltillo apunta a condiciones favorables para correr durante el arranque: alrededor de 16 grados a las 6 de la mañana, con cielo parcialmente nublado, aunque la temperatura subirá conforme avance la mañana. Para después del mediodía se prevén condiciones más inestables, por lo que la salida temprana será clave para evitar el calor y posibles lluvias vespertinas.

El reglamento será el de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. El número y chip serán intransferibles; quien participe sin chip, use un número falso o intercambie su registro podrá ser descalificado. Los resultados oficiales serán reconocidos por la FMAA y la AIMS, de acuerdo con la convocatoria difundida por Idemsport.