La justicia de la 4T

+ Seguir en Seguir en Google
Kemchs
por Kemchs
CARTONES / 25 mayo 2026
    La justicia de la 4T
COMPARTIR

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que Maru Campos (gobernadora de Chihuahua) y Rubén Rocha (gobernador con licencia de Sinaloa), ambos citados por la FGR, no están imputados por ningún delito y que sólo se les tomará su testimonio, hay quienes acusan un sesgo político en el manejo de ambos casos.

Advierten que, mientras el caso de Maru Campos (PAN) es abordado bajo acusaciones severas de violación a la soberanía y “traición a la patria” debido a la presencia de agentes de la CIA, el caso de Rubén Rocha Moya (Morena) ha sido matizado bajo el argumento de la presunción de inocencia y la soberanía frente a “ataques políticos” de agencias estadounidenses.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/citatorio-de-la-fgr-no-significa-imputacion-contra-maru-campos-sheinbaum-DJ20922908
https://vanguardia.com.mx/opinion/claudia-sheinbaum-entre-maru-campos-y-ruben-rocha-PI20397668
Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas

4T
Justicia

Personajes

María Eugenia Campos Galván
Rubén Rocha Moya

Organizaciones

Poder Judicial
NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Jesús Peña recibió una mención especial por un reportaje centrado en actos de tortura en cárceles de Coahuila.

Recibe el periodista de VANGUARDIA Jesús Peña mención especial en Premio Breach / Valdez

El INE realizó una depuración de registros en Coahuila como parte de los preparativos para la jornada electoral del 7 de junio.

‘Rasura’ INE a mil 180 coahuilenses de la lista nominal
El candidato de Morena al Distrito 9, Antonio Attolini, aseguró que existen contratos duplicados y trabajos de mantenimiento no realizados en pozos y cárcamos operados por SIMAS Torreón.

Antonio Attolini denuncia presunto esquema de simulación en el SIMAS Torreón
La salida de Andrés ‘Andy’ López Beltrán de la Secretaría de Organización de Morena provocó las críticas en las dirigencias del PRI y el PAN.

Insinúan que renuncia de ‘Andy’ López Beltrán antes de elecciones en Coahuila fue para evitar “otra derrota”
Las brigadas de Actividad Comunitaria realizan trabajos de limpieza en plazas, áreas verdes, calles y bulevares de Saltillo como parte del modelo de Justicia Cívica impulsado por el municipio.

Transforman espacios públicos en Saltillo con labores comunitarias
El mejor distractor

El mejor distractor
true

Rocha: el principio del fin de Morena (II)

true

POLITICÓN: La incómoda visita de ‘Alito’ Moreno y compañía para los candidatos priistas de Coahuila