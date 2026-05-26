Detienen en Sonora a Isai ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’; cuenta con orden de extradición

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México
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    Detienen en Sonora a Isai ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’; cuenta con orden de extradición
    Fuerzas federales detuvieron en Nogales, Sonora, a Isai “N”, identificado como sobrino de Joaquín “El Chapo” Guzmán y con orden de extradición. FGR

Omar García Harfuch informó la detención en Sonora de Isai “N”, sobrino de “El Chapo”, quien contaba con orden de extradición

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó la mañana de este lunes sobre la detención de Isai “N”, identificado como sobrino de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, durante un operativo realizado en Nogales.

De acuerdo con el funcionario federal, el detenido contaba con una orden de extradición vigente.

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GARCÍA HARFUCH ANUNCIA DETENCIÓN DE ISAI ‘N’ EN SONORA

A través de su cuenta oficial en X, García Harfuch dio a conocer detalles de las acciones realizadas por fuerzas federales en coordinación con distintas instituciones de seguridad.

“Derivado de trabajos de inteligencia militar central de @Defensamx1 y en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal, @GN_MEXICO_ e instituciones del @GabSeguridadMX, se realizaron dos acciones relevantes contra estructuras criminales”, publicó el titular de la SSPC.

El secretario detalló que una de las operaciones ocurrió en Nogales, Sonora.

“En Nogales, Sonora, fue detenido Isai ‘N’, sobrino de ‘El Chapo’, quien cuenta con orden de extradición”, señaló.

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado a conocer el país que solicitó la extradición ni los delitos específicos relacionados con dicho procedimiento.

ASEGURAN ARMAS, GRANADAS Y COCAÍNA EN CHIAPAS

En el mismo mensaje, García Harfuch informó sobre una segunda acción realizada en Tapachula, donde autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble.

De acuerdo con el reporte oficial, en ese sitio fueron asegurados:

- 687 kilogramos de cocaína

- 151 armas de fuego

- 363 cargadores

- 18 granadas

“Asimismo, en Tapachula, Chiapas, se cumplimentó una orden de cateo en un inmueble donde se aseguraron 687 kg de cocaína, 151 armas de fuego, 363 cargadores y 18 granadas”, informó el funcionario.

El titular de la SSPC señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de coordinación entre instituciones federales para combatir estructuras criminales.

“Estas acciones reflejan la coordinación permanente del Estado mexicano para detener objetivos prioritarios y debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales”, escribió.

También agradeció la colaboración de autoridades estatales chiapanecas.

“Agradecemos el apoyo y la colaboración de las autoridades del Gobierno de Chiapas.”

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ISAI MARTÍNEZ YA HABÍA SIDO DETENIDO EN 2008

De acuerdo con antecedentes públicos, Isai Martínez Zepeda ya había sido detenido en junio de 2008 cuando tenía 25 años de edad. En aquella ocasión se dio a conocer que es hermano de Enoc Martínez Zepeda, quien fue detenido en julio de 2005, en uno de los retenes instalados por el Ejército Mexicano en carreteras de Sinaloa.

En aquella ocasión, autoridades lo aseguraron en posesión de dos armas de fuego y señalaron que contaba con antecedentes penales.

La Fiscalía General de la República y las instituciones de seguridad federales continúan con las investigaciones relacionadas con el caso.

Con información en proceso

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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