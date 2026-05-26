Denuncia Morena NL a Samuel García ante FGR por triangulación y desvío de recursos

La dirigente estatal de Morena, Anabel Alcocer, informó que la denuncia está relacionada con pagos realizados por el Gobierno de Nuevo León a proveedores que, presuntamente, terminaron en un despacho fiscal y jurídico ligado al Mandatario estatal y a su padre.

Morena en Nuevo León presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Gobernador Samuel García y Mariana Rodríguez por presunta triangulación y desvío de recursos públicos.

“Mientras que la Fiscalía no realiza las investigaciones correspondientes, pues bueno, el presunto triangulación y desvío de recursos públicos” , declaró Alcocer al arribar a las instalaciones de la FGR.

La morenista señaló que en las operaciones señaladas estarían involucrados recursos tanto federales como estatales.

“Estamos hablando de presupuestos federales, tanto estatales también en estas triangulaciones, a través de pagos que ha hecho el gobierno del estado a proveedores del gobierno y que terminan finalmente estos recursos en un despacho fiscal y de abogados del señor gobernador y también donde es socio su padre”, afirmó.

Alcocer acudió acompañada por Alejandro Murat y los senadores Judith Díaz y Waldo Fernández, así como integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, legisladores federales y locales del partido.

“En esta ocasión estamos aquí todos presentes, como les decía, para poder llevar a cabo esta denuncia formal ante la Fiscalía General de la República”, agregó.