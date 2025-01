¿Propina obligatoria en restaurantes a partir de 2025?... Profeco lo aclara

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explicó en un comunicado oficial si los consumidores están obligados a dejar propina en restaurantes, bares y otros servicios. Conoce los detalles sobre esta práctica y cómo actuar si detectas irregularidades.

¿LA PROPINA ES UNA OBLIGACIÓN O UNA ELECCIÓN?

En México, es común que algunos restaurantes sugieran o incluso incluyan en la cuenta un porcentaje de propina que oscila entre el 10% y el 16% del total consumido. Sin embargo, esta práctica ha generado controversia entre los clientes, quienes cuestionan si esta contribución es obligatoria o voluntaria.

En respuesta a esta inquietud, la Profeco aclaró que la propina es completamente voluntaria y que ningún establecimiento puede condicionar el servicio o el consumo al pago de esta gratificación.

EL MARCO LEGAL: TUS DERECHOS COMO CONSUMIDOR

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los establecimientos tienen prohibido utilizar prácticas coercitivas o desleales para imponer el pago de propinas.

La Profeco señala que:

“Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”.

Esto significa que los consumidores tienen plena libertad de decidir si desean dejar propina y qué monto consideran adecuado. Además, la propina no puede ser incluida automáticamente en la cuenta, salvo que el cliente haya sido informado y esté de acuerdo.

¿QUÉ ES LA PROPINA Y EN QUÉ CASOS APLICA?

La Profeco define la propina como una gratificación voluntaria, generalmente económica, otorgada en agradecimiento por un buen servicio recibido. Esto incluye sectores como:

• Restaurantes y bares.

• Servicios turísticos.

• Hoteles.

La institución también resaltó que esta práctica no es un derecho del proveedor, sino una muestra de gratitud de los consumidores hacia quienes los atienden.

¿CÓMO ACTUAR ANTE CARGOS NO AUTORIZADOS?

Si al revisar tu cuenta detectas que se ha incluido un cargo por propina sin tu autorización, la Profeco recomienda:

• Solicitar una explicación: Pregunta al personal del establecimiento el motivo del cargo y exige su eliminación si no fue autorizado.

• Levantar una denuncia: En caso de una negativa o persistencia de la práctica abusiva, los consumidores pueden reportar el incidente.

Para ello, Profeco pone a disposición los siguientes canales:

• Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 o 800 468 8722.

• Correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

RECOMENDACIONES PARA CONSUMIDORES

La Profeco invita a la población a:

• Revisar cuidadosamente la cuenta antes de realizar el pago.

• Preguntar sobre cualquier cargo que no se reconozca.

• Ejercer su derecho a no pagar propina si no lo desean o no están satisfechos con el servicio.

LA PROPINA, UN GESTO OPCIONAL Y NUNCA UNA IMPOSICIÓN

Con este comunicado, la Profeco deja en claro que la propina es una decisión personal y no puede ser obligatoria. Los consumidores tienen el derecho de elegir si desean recompensar el servicio recibido y en qué cantidad hacerlo.

Denunciar prácticas abusivas no solo protege tus derechos, sino que también fomenta un comercio más justo y transparente para todos.