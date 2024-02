¿Puedes perder el trabajo si no haces horas extras? Esto dice la Ley Federal del Trabajo en México

El artículo 66 de la misma ley establece que la jornada laboral puede extenderse por circunstancias extraordinarias, pero no más de tres horas diarias y no más de tres veces en una semana, lo que equivale a un total de nueve horas extras por semana. Por otro lado, el artículo 67 establece que las horas extras deben pagarse al doble del salario correspondiente a las horas de la jornada regular.

En caso de negarse a realizar horas extras y ser despedido como consecuencia, los trabajadores tienen la posibilidad de emprender acciones legales. Además, si las horas extras realizadas no exceden las nueve horas semanales, el trabajador tiene derecho a cobrar el doble de su salario por estas horas. Si las horas extras superan las nueve horas semanales, el empleador debe pagarlas al triple de la tarifa normal.

Aunque existe una propuesta en el Congreso de la Unión para reducir la jornada laboral obligatoria de 48 a 40 horas, esta iniciativa aún no ha avanzado y no hay una fecha definida para su discusión. No obstante, se han logrado avances en materia laboral, como la llamada Ley Silla, que busca garantizar que los trabajadores no permanezcan de pie durante períodos prolongados y que los empleadores proporcionen asientos adecuados para el descanso.

Es crucial que los trabajadores estén informados sobre sus derechos laborales y sepan cómo actuar en caso de que se vean en situaciones relacionadas con las horas extras, garantizando así un ambiente laboral justo y equitativo.

Ante cualquier violación a los tiempos máximos para la duración de las jornadas de trabajo o negativa para reconocerles este derecho, ya sea de manera escrita o verbal, puede levantar una queje en cualquiera de las oficinas de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo en las que un abogado les brindará asesoría legal, gratuita y personalizada en materia laboral federal

La PROFEDET pone a disposición del público sus servicios de orientación gratuita a través de los teléfonos 01 800 71 72 942 y 01 800 911 78 77, a través de correo electrónico orientacionprofedet@stps.gob.mx, o bien, de manera personal en cualquiera de sus 48 oficinas en todo el País.