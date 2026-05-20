¿Qué pasa si pierdo mi Tarjeta del Bienestar? ¿Me cobran la reposición?

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    ¿Qué pasa si pierdo mi Tarjeta del Bienestar? ¿Me cobran la reposición?
    La reposición del plástico es gratuita y los recursos no se pierden. Te explicamos paso a paso qué hacer y cómo recuperar tu apoyo. FOTO: CUARTOSCURO

Perder la Tarjeta del Bienestar o sufrir un robo puede generar preocupación entre los beneficiarios de programas sociales.

La Tarjeta del Bienestar es el principal medio por el que millones de personas en México reciben apoyos económicos de programas sociales federales. Por ello, perderla o sufrir el robo del plástico puede convertirse en una situación preocupante para muchos beneficiarios.

La buena noticia es que el trámite de reposición es totalmente gratuito y el dinero depositado en la cuenta no desaparece. Lo importante es actuar rápidamente para proteger los recursos y solicitar una nueva tarjeta.

https://vanguardia.com.mx/informacion/como-realizar-transferencias-bancarias-desde-la-app-del-banco-del-bienestar-HC20777707

¿Qué hacer si pierdes tu Tarjeta del Bienestar?

Si extraviaste tu tarjeta o te la robaron, el primer paso es reportarlo inmediatamente al Banco del Bienestar.

1. Bloquea tu tarjeta; debes llamar al número: 800 900 2000

2. Al comunicarte, selecciona la opción correspondiente y ten a la mano:

- CURP

- INE o identificación oficial

Durante la llamada, el sistema bloqueará la tarjeta para evitar un mal uso y te proporcionará un número de folio. Es importante guardarlo, ya que será necesario para continuar con el trámite.

¿Me cobran la reposición de la Tarjeta del Bienestar?

No. La reposición de la Tarjeta del Bienestar es completamente gratuita.

Las autoridades han reiterado que ningún beneficiario debe pagar comisiones, cuotas o cargos adicionales por obtener un nuevo plástico. Si alguna persona solicita dinero para agilizar el proceso, se recomienda no realizar pagos y reportar la situación.

¿Qué pasa con el dinero de mi apoyo?

Uno de los temores más frecuentes es perder los recursos depositados. Sin embargo, el dinero permanece seguro en la cuenta asociada al beneficiario.

Mientras recibes la nueva tarjeta, puedes acudir directamente a ventanillas del Banco del Bienestar para retirar tu apoyo presentando:

- Identificación oficial

- Número de folio o datos de la cuenta

Los depósitos continúan realizándose con normalidad, incluso si la tarjeta fue bloqueada.

$!La Tarjeta del Bienestar es el principal medio por el que millones de personas en México reciben apoyos económicos.
La Tarjeta del Bienestar es el principal medio por el que millones de personas en México reciben apoyos económicos. FOTO: CUARTOSCURO

¿Dónde solicitar la reposición?

Después de realizar el reporte telefónico, deberás acudir a un módulo o sucursal del Banco del Bienestar con la siguiente documentación:

- Identificación oficial

- CURP

- Comprobante de domicilio

- Folio del reporte

Una vez que la nueva tarjeta esté lista, las autoridades se comunicarán contigo para indicarte dónde recogerla.

Programas que utilizan la Tarjeta del Bienestar

La tarjeta es utilizada para entregar recursos de diversos programas sociales, entre ellos:

- Pensión para Adultos Mayores

- Pensión para Personas con Discapacidad

- Pensión Mujeres Bienestar

- Sembrando Vida

- Becas Benito Juárez

- Jóvenes Construyendo el Futuro

- Producción para el Bienestar

Cada programa cuenta con líneas de atención específicas para resolver dudas relacionadas con reposiciones y pagos.

Recomendaciones para proteger tu tarjeta

Las autoridades también recomiendan no compartir información sensible relacionada con la cuenta. Entre los datos que nunca debes proporcionar se encuentran:

- NIP

- Número de tarjeta

- CLABE interbancaria

https://vanguardia.com.mx/informacion/pension-bienestar-2026-que-letras-y-apellidos-reciben-el-pago-de-6-mil-400-pesos-del-18-al-27-de-mayo-GD20763713

Además, es importante guardar la tarjeta en un lugar seguro y revisar constantemente los movimientos de la cuenta.

La Tarjeta del Bienestar se ha convertido en una herramienta fundamental para millones de familias mexicanas. Por ello, actuar rápidamente ante un robo o extravío es clave para proteger los apoyos y continuar recibiendo los recursos sin contratiempos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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