¿Qué pasa si pierdo mi Tarjeta del Bienestar? ¿Me cobran la reposición?

La buena noticia es que el trámite de reposición es totalmente gratuito y el dinero depositado en la cuenta no desaparece. Lo importante es actuar rápidamente para proteger los recursos y solicitar una nueva tarjeta.

La Tarjeta del Bienestar es el principal medio por el que millones de personas en México reciben apoyos económicos de programas sociales federales. Por ello, perderla o sufrir el robo del plástico puede convertirse en una situación preocupante para muchos beneficiarios.

¿Qué hacer si pierdes tu Tarjeta del Bienestar?

Si extraviaste tu tarjeta o te la robaron, el primer paso es reportarlo inmediatamente al Banco del Bienestar.

1. Bloquea tu tarjeta; debes llamar al número: 800 900 2000

2. Al comunicarte, selecciona la opción correspondiente y ten a la mano:

- CURP

- INE o identificación oficial

Durante la llamada, el sistema bloqueará la tarjeta para evitar un mal uso y te proporcionará un número de folio. Es importante guardarlo, ya que será necesario para continuar con el trámite.

¿Me cobran la reposición de la Tarjeta del Bienestar?

No. La reposición de la Tarjeta del Bienestar es completamente gratuita.

Las autoridades han reiterado que ningún beneficiario debe pagar comisiones, cuotas o cargos adicionales por obtener un nuevo plástico. Si alguna persona solicita dinero para agilizar el proceso, se recomienda no realizar pagos y reportar la situación.

¿Qué pasa con el dinero de mi apoyo?

Uno de los temores más frecuentes es perder los recursos depositados. Sin embargo, el dinero permanece seguro en la cuenta asociada al beneficiario.

Mientras recibes la nueva tarjeta, puedes acudir directamente a ventanillas del Banco del Bienestar para retirar tu apoyo presentando:

- Identificación oficial

- Número de folio o datos de la cuenta

Los depósitos continúan realizándose con normalidad, incluso si la tarjeta fue bloqueada.