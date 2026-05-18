¿Cómo realizar transferencias bancarias desde la app del Banco del Bienestar?

El Banco del Bienestar informó sobre sus nuevas funciones y herramientas en la aplicación móvil, dando un paso importante en su compromiso por seguir modernizando servicios digitales que faciliten la realización de pagos a los beneficiarios de los programas sociales y becas para estudiantes. Anteriormente, la aplicación solo permitía consultar el saldo, revisar movimientos y ver la CLABE interbancaria, lo que obligaba a muchas personas a asistir al cajero automático o a una sucursal del Banco del Bienestar, generando largas filas, y cuando no hay ninguna cerca del domicilio, tienen que acudir a otras instituciones bancarias y pagar comisión por cada operación.

Una de las nuevas operaciones añadidas en la actualización es la transferencia electrónica entre cuentas bancarias desde la app, a través de SPEI, un sistema que permite enviar y recibir dinero de otras instituciones financieras. Así como hacer pagos mediante código QR y envío de dinero usando únicamente el número telefónico del destinatario.

PASO A PASO DE CÓMO HACER TRANSFERENCIAS BANCARIAS Esta nueva función permite que los usuarios realicen transferencias interbancarias desde su dispositivo móvil, sin la necesidad de acudir a un cajero o sucursal para enviar y recibir dinero a cuentas de otros bancos. 1.- Asegúrate de tener actualizada la aplicación en tu dispositivo móvil desde Google Play en Android y App Store en iOS. 2.- Ingresa a la app e inicia sesión con contraseña. 3.- Entra al apartado correspondiente “Transferencias” o “Enviar dinero”, luego selecciona la opción SPEI (con CLABE de 18 dígitos). 4.- Captura los datos bancarios del destinatario, como lo es el número de cuenta o CLABE interbancaria. 5.- Ingresa el nombre del destinatario y de la institución financiera (BBVA, Santander, Banamex, Banorte, HSMC, NU México, Mercado Pago, etc.); 6.- Confirma el monto y autoriza la operación con tu contraseña.

NUEVAS FUNCIONES DE LA APLICACIÓN DEL BANCO DEL BIENESTAR Junto de las transferencias SPEI, la aplicación integró tres funciones esenciales para facilitar pagos digitales, como las herramientas CoDi (Cobro Digital) y DiMo (Dinero Móvil), las cuales agilizarán los procesos de compra: Transferencias SPEI Los usuarios ya pueden enviar dinero a cuentas de otros bancos mediante el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI). Esta modalidad permite: - Transferencias inmediatas

- Operaciones las 24 horas del día

- Envíos a cualquier institución bancaria

- Movimientos sin necesidad de acudir a una sucursal La implementación de SPEI representa uno de los cambios más importantes para los beneficiarios de programas sociales, ya que podrán administrar su dinero con mayor facilidad desde la aplicación.

Pagos mediante CoDi Otra de las novedades es la integración de CoDi (Cobro Digital), herramienta desarrollada por el Banco de México. Con este sistema, los usuarios pueden realizar pagos sin comisiones utilizando: - Códigos QR

- Tecnología NFC

- Transferencias electrónicas vinculadas a SPEI Para utilizarla, los usuarios deben ingresar al apartado de pagos y escanear el código del comercio o servicio desde el celular, sin necesidad de usar efectivo o tarjeta física. Envíos de dinero con DiMo La función DiMo permite enviar dinero usando solamente el número celular del destinatario, sin necesidad de compartir la CLABE interbancaria. Esta operación únicamente se podrá realizar si la otra persona tiene su línea telefónica registrada a su banco.

ACTUALIZA TU APLICACIÓN DEL BANCO DEL BIENESTAR Para acceder a las nuevas funciones, es necesario descargar la versión más reciente de la aplicación disponible en Android y iPhone. Las autoridades recomendaron verificar que se trate de la app oficial del Banco del Bienestar, identificada con un ícono en tonos dorados dentro de las tiendas de aplicaciones. La actualización marca un cambio importante en la operación del banco, que busca acelerar su transición hacia servicios digitales y reducir el uso de efectivo entre millones de usuarios en México.

¿QUIÉNES PODRÁN USAR LA NUEVA FUNCIÓN? Las herramientas estarán disponibles para titulares con cuentas activas en el Banco del Bienestar, incluyendo beneficiarios de programas como: - Pensión para Adultos Mayores

- Personas con Discapacidad

- Sembrando Vida

- Jóvenes Construyendo el Futuro

- Becas Benito Juárez y Rita Cetina

- Salud Casa por Casa También podrán utilizarlas personas con cuentas de ahorro, aunque no formen parte de programas federales. (Con información de El Universal)

Publicidad