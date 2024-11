SAT: ¿Qué ocurre con las deudas fiscales cuando un contribuyente fallece?

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México se encarga fundamentalmente de obtener los recursos fiscales necesarios para financiar al gobierno y fomentar el desarrollo del país.

Esto lo logra mediante la supervisión, recaudación y gestión de impuestos y aportaciones. Su misión no se limita a la simple recaudación de impuestos; también promueve la transparencia, la eficiencia y una cultura fiscal entre la población.

El SAT tiene la autoridad para exigir el pago de deudas tributarias que un contribuyente haya dejado sin saldar, incluso tras su fallecimiento. Si deseas conocer qué sucede con las deudas de las personas que han fallecido, sigue leyendo, ya que aquí te lo explicamos.

¿QUÉ PASA CON LAS DEUDAS DE UN CONTRIBUYENTE UNA VEZ QUE FALLEZCA?

Cuando una persona fallece, sus responsabilidades fiscales no se extinguen de inmediato.

Las deudas fiscales de una persona fallecida son asumidas por sus herederos o legatarios. Estos deben regularizar la situación fiscal para poder acceder a los bienes que han heredado.

Aquellos que perciben ingresos únicamente a través de sueldos o salarios no heredan deudas fiscales. Esto significa que los beneficiarios no están obligados a asumir las responsabilidades fiscales que no estén relacionadas con actividades empresariales o de arrendamiento.

En cambio, si la persona fallecida generaba ingresos a partir de actividades empresariales o arrendamiento, sus obligaciones fiscales pueden ser transferidas a los herederos. Esto implica que cualquier deuda pendiente con el SAT, incluidas multas e impuestos, debe ser saldada por los beneficiarios.

Los contribuyentes tienen la opción de rechazar la herencia si las deudas superan el valor de los bienes. En el caso de que se herede un negocio, los herederos deben cumplir adecuadamente con las obligaciones fiscales asociadas a ese negocio, lo que incluye la presentación de declaraciones y el pago de impuestos correspondientes.

TRAMITES A REALIZAR TRAS EL FALLECIMIENTO DE UN FAMILIAR

Los herederos deben llevar a cabo diversos trámites ante el SAT tras el fallecimiento de un contribuyente para regularizar su situación fiscal.

En primer lugar, es fundamental que los herederos informen al SAT sobre el deceso del contribuyente.

Este procedimiento busca detener la acumulación de obligaciones fiscales y evitar que se generen deudas adicionales.

Al recibir la notificación, el SAT actualizará el estatus fiscal del fallecido, lo que es esencial para iniciar correctamente el proceso de sucesión y prevenir inconvenientes en el futuro.

Si el SAT determina que hay deudas pendientes, podría comenzar embargos para cubrir las obligaciones.

En estos casos, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) puede ofrecer apoyo y asesoría gratuita a los herederos para ayudar a resolver los conflictos con el SAT.