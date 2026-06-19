Se aproxima el ‘Niño Godzilla’ a México... habrá más Frentes Fríos intensos, lluvias torrenciales y huracanes en estos estados

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) , las condiciones actuales apuntan a una rápida evolución del fenómeno, con pronósticos que indican una alta probabilidad de intensificarse conforme avance el año.

El fenómeno climático de El Niño , conocido en redes sociales como el “Niño Godzilla” cuando alcanza una intensidad excepcional, comienza a mostrar señales de fortalecimiento en el océano Pacífico ecuatorial, un escenario que podría modificar significativamente las condiciones meteorológicas en México durante los próximos meses.

Las estimaciones oficiales señalan que existe un 63 % de probabilidad de que El Niño alcance una categoría considerada “muy fuerte” entre noviembre de 2026 y enero de 2027, un comportamiento que históricamente ha estado relacionado con cambios importantes en las lluvias y las temperaturas.

¿QUÉ ES EL FENÓMENO DE EL NIÑO?

El Niño representa la fase cálida del patrón climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) y se caracteriza por un calentamiento anómalo de la temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental.

Este proceso también provoca modificaciones en la circulación atmosférica, incluyendo el debilitamiento de los vientos alisios, lo que termina alterando los sistemas meteorológicos en distintas partes del planeta.

Históricamente, estos episodios aparecen cada dos a siete años y pueden mantenerse activos hasta por 18 meses, generando fenómenos extremos como sequías, inundaciones, olas de calor y cambios importantes en los ciclos de lluvia.

MÁS FRENTES FRÍOS, LLUVIAS Y CAMBIOS EN LOS HURACANES

En el caso de México, los especialistas explican que los efectos dependerán de la estación del año y de la región del país donde se presenten.

Durante el invierno, El Niño suele favorecer temperaturas por debajo del promedio en buena parte del centro y norte del territorio nacional, además de incrementar la frecuencia de frentes fríos y aumentar las precipitaciones en zonas como el noroeste, noreste y la Península de Yucatán.

En contraste, durante la primavera y el verano el fenómeno puede intensificar las anomalías cálidas, reducir la humedad disponible y favorecer periodos prolongados de escasas lluvias, condiciones que incrementan el riesgo de incendios forestales.

TAMBIÉN IMPACTARÁ LA TEMPORADA DE CICLONES

Otro de los efectos previstos es la modificación en la actividad de los ciclones tropicales, especialmente en el océano Pacífico.

Los pronósticos indican que El Niño favorece una mayor formación de huracanes en esa cuenca, aunque muchas de sus trayectorias suelen mantenerse alejadas del litoral mexicano. En contraste, disminuye la actividad ciclónica en el Golfo de México y el mar Caribe.

Además, el fenómeno incrementa la posibilidad de que la Canícula prolongue su duración, provocando un periodo de disminución anormal de lluvias que afecta principalmente a diversas regiones agrícolas del país.

AUTORIDADES MANTIENEN VIGILANCIA DEL FENÓMENO

Ante este panorama, el Gobierno de México informó que, a través de la Conagua, continuará monitoreando la evolución de El Niño para evaluar sus posibles impactos sobre el territorio nacional.

Las autoridades señalaron que el seguimiento permanente permitirá informar oportunamente a las instancias encargadas de implementar estrategias de prevención y atención ante posibles eventos meteorológicos extremos derivados de este patrón climático.

El comportamiento definitivo del fenómeno dependerá de su evolución en los próximos meses, aunque los modelos actuales apuntan a un fortalecimiento que podría influir en gran parte de las condiciones climáticas que experimentará México entre finales de 2026 e inicios de 2027.