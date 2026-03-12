¿Se dice ‘Buen día’ o ‘Buenos Días’ al saludar?... esta es la forma correcta, según la RAE

Comenzar la mañana con un saludo es una de las formas más básicas de cortesía y educación. Ya sea en la calle, en la oficina o incluso en un mensaje de WhatsApp, frases como “buen día” o “buenos días” se han vuelto parte de la rutina diaria de millones de personas.

Sin embargo, la diferencia entre ambas expresiones ha despertado dudas frecuentes entre hablantes del español. Muchas personas se preguntan si una de ellas es incorrecta o si existe una forma más adecuada desde el punto de vista del idioma.

TE PUEDE INTERESAR: Muévete más, vive mejor: deportes que favorecen la longevidad

Ante esta inquietud, la Real Academia Española (RAE), institución encargada de velar por el buen uso y la evolución del español, ha ofrecido una explicación clara sobre el tema a través de sus criterios lingüísticos y del Diccionario de la lengua española.

“BUEN DÍA” O “BUENOS DÍAS”: QUÉ DICE LA RAE

La RAE explica que ambas expresiones son correctas dentro del idioma español. La diferencia principal no está en la gramática, sino en factores geográficos, culturales y de uso cotidiano.

En España, la forma más común es “buenos días”, que se utiliza como saludo habitual durante la mañana. El organismo lingüístico señala que el uso del plural se relaciona con otras fórmulas tradicionales de cortesía.

Según la explicación académica, el plural se consolidó por analogía con expresiones como “gracias”, “saludos” o “felicidades”, lo que hace que “buenos días” suene más enfático y cordial al momento de dirigirse a otra persona.

POR QUÉ “BUEN DÍA” ES COMÚN EN AMÉRICA

Aunque en España casi no se utiliza, la variante “buen día” es bastante común en varios países de América Latina, especialmente en regiones como Argentina y Uruguay.

De acuerdo con la RAE, este uso tiene relación con la influencia de otras lenguas europeas, particularmente el italiano, donde las fórmulas de saludo suelen utilizar el singular.

Por ejemplo, en italiano se dice “buongiorno”, mientras que en francés se utiliza “bonjour”. Estas expresiones influyeron en algunas zonas del español americano, favoreciendo la adopción de saludos en singular.

CÓMO SALUDAR POR LA TARDE Y LA NOCHE

Para otros momentos del día, la recomendación más extendida en español mantiene el uso del plural en las expresiones de cortesía.

Las fórmulas más aceptadas son “buenas tardes” y “buenas noches”, que se utilizan tanto en contextos formales como informales.

También existe la forma abreviada “buenas”, que funciona como un saludo general. Sin embargo, su uso suele darse en ambientes más relajados o entre personas con mayor confianza.

DATOS CURIOSOS SOBRE LOS SALUDOS EN ESPAÑOL

• El uso del plural expresivo en frases como “buenos días” busca transmitir mayor cordialidad o énfasis emocional.

• Expresiones como “muchas gracias”, “felices fiestas” o “muchas felicidades” también utilizan el plural para intensificar el mensaje.

• En algunos países, “buen día” puede utilizarse incluso como despedida, algo menos frecuente con la expresión “buenos días”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿El yoga cuenta como cardio? Lo que dice la ciencia

Este tipo de matices demuestra cómo el idioma español, hablado por cientos de millones de personas, mantiene una rica diversidad lingüística que refleja historia, cultura y costumbres distintas en cada región.