Muévete más, vive mejor: deportes que favorecen la longevidad

Vivir más y mejor no depende de una fórmula secreta, pero la ciencia es clara en algo: el ejercicio regular es uno de los factores más poderosos para aumentar la longevidad. Mantenerse activo reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer, depresión y deterioro cognitivo. Aunque cualquier movimiento suma, algunas disciplinas deportivas parecen ofrecer beneficios adicionales gracias a la combinación de esfuerzo físico, estimulación mental y conexión social.

Las recomendaciones generales sugieren al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada y dos días de fortalecimiento muscular. Sin embargo, los beneficios comienzan mucho antes. Incluso unos pocos minutos diarios de ejercicio vigoroso ya se asocian con una menor mortalidad. La clave está en la constancia, no en la perfección.

Tenis: el deporte que más destaca

Diversos estudios han observado que los deportes de raqueta, especialmente el tenis, se asocian con una mayor esperanza de vida. Investigaciones realizadas en Dinamarca, Reino Unido y Estados Unidos encontraron que quienes juegan tenis de forma regular presentan un menor riesgo de muerte en comparación con personas sedentarias y con practicantes de otros deportes recreativos.

Esto no significa que el tenis sea una garantía de longevidad, pero sí que reúne varios elementos favorables. Es un entrenamiento de cuerpo completo, mejora la resistencia cardiovascular, fortalece huesos y músculos y exige cambios rápidos de dirección que ayudan al equilibrio y a la prevención de caídas. Además, alterna periodos de alta intensidad con descansos breves, un patrón similar al entrenamiento por intervalos.

A nivel mental, el tenis requiere atención, estrategia y toma de decisiones rápidas. A esto se suma su carácter social: se juega en pareja o grupo, lo que reduce el aislamiento, un factor clave para envejecer con mejor salud.

Otros deportes que también suman años

Aunque el tenis sobresale en algunos análisis, muchas otras actividades están relacionadas con beneficios claros para la longevidad. Estudios poblacionales han mostrado que el ciclismo, la natación y el golf se asocian con una menor mortalidad en comparación con estilos de vida inactivos.

El ciclismo fortalece principalmente el tren inferior y mejora la salud cardiovascular. La natación añade trabajo de la parte superior del cuerpo y es especialmente amable con las articulaciones. El golf, aunque menos intenso, combina caminatas prolongadas con coordinación, equilibrio y control motor fino. Cada deporte aporta estímulos distintos, y esa variedad también cuenta.

La fuerza, un pilar del envejecimiento saludable

El entrenamiento de resistencia suele subestimarse, pero es fundamental. Una sola hora semanal de ejercicios de fuerza se ha asociado con una reducción significativa del riesgo de muerte. Además, preservar la masa muscular ayuda a mantener la independencia funcional, mejora el estado de ánimo y protege la salud cerebral a largo plazo.

Cómo elegir el mejor deporte para ti

Más allá de rankings o comparaciones, el mensaje principal es claro: el mejor deporte para la longevidad es el que puedes mantener en el tiempo. Idealmente, debe incluir movimiento cardiovascular, fortalecimiento muscular, desafío mental y, si es posible, interacción social.

Probar nuevas actividades, fijarse metas alcanzables y variar rutinas ayuda a sostener el hábito con los años. En definitiva, toda actividad física suma. Moverse más, de manera constante y placentera, sigue siendo una de las decisiones más efectivas para vivir más y mejor.