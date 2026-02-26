¡Se viene la primera Onda de Calor en México!... Alerta SMN por temperaturas de hasta

Para este jueves, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte del país, mantendrá tiempo estable y ambiente caluroso a muy caluroso en dichas regiones; así como ambiente cálido a caluroso en el resto del territorio nacional; sin embargo, prevalecerá ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre los estados de la Mesa del Norte y Mesa Central.

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), ha emitido una alerta por una ola de calor que impactará a 25 estados de México , con temperaturas que podrían superar los 45°C en algunas regiones.

A partir de este día inicia una ola de calor, principalmente en Baja California Sur (centro), Durango (oeste), Nayarit (norte), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente).

Finalmente, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originará chubascos con posibles descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero y Quintana Roo, así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

Por otra parte, una línea seca en interacción con la aproximación de un frente frío , ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste de la República Mexicana.

Prevalecerá la onda de calor en Durango (oeste), Jalisco (centro), Guerrero (centro) y Oaxaca (centro y oriente), dando inicio a partir del viernes en Puebla (suroeste) y Morelos. Asimismo, se prevé que finalice el domingo en Baja California Sur.

Para el viernes, una circulación anticiclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, mantendrá tiempo estable con ambiente muy caluroso en dichas regiones; además de ambiente vespertino cálido a caluroso sobre el resto del país.

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias y chubascos en el occidente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este jueves, una mínima de 13 y máxima de 28 grados, con cielo despejado, el viernes tendremos una máxima de 25 y una mínima de 12 grados, finalmente para el sábado, una máxima de 25 y mínima de 11.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Oaxaca y Chiapas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste), Sinaloa (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (centro y sur) y San Luis Potosí (este).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Coahuila, Zacatecas (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato (noreste), Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: Zonas serranas de Chihuahua (sur) y Durango (noroeste).

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: Zonas serranas de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: Zonas serranas de Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Ciudad de México y Morelos.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur y Sonora (costa); con posibles tolvaneras: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Costa de Tamaulipas.

PRECAUCIONES ANTE EL CALOR EXTREMO

Las altas temperaturas pueden causar problemas de salud como deshidratación, insolación y golpes de calor. Para minimizar riesgos, sigue estas recomendaciones:

Hidrátate constantemente con agua pura, evitando bebidas alcohólicas o azucaradas.

• Usa ropa ligera y de colores claros para reflejar mejor el calor.

• Evita exponerte al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, cuando la radiación es más intensa.

• Utiliza protector solar para prevenir quemaduras en la piel.

• Mantén ventilados los espacios cerrados y evita realizar actividades físicas al aire libre en las horas más calurosas.

• Alimenta bien tu cuerpo, incluyendo frutas y verduras frescas en tu dieta.

• Evita dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura interna puede aumentar rápidamente y ser letal.

DATOS CURIOSOS SOBRE LAS ALTAS TEMPERATURAS EN MÉXICO

• El récord histórico de temperatura en México se registró en 1995 en Mexicali, Baja California, con 52°C.

• Durante una ola de calor, la temperatura del asfalto puede superar los 60°C, lo que puede causar quemaduras graves en personas y animales.

¿CÓMO IMPACTA EL CALOR EXTREMO EN EL MEDIO AMBIENTE?

Las altas temperaturas no solo afectan a las personas, sino también al medio ambiente. Entre las principales consecuencias están:

• Aumento de incendios forestales: Las temperaturas elevadas y la sequedad del ambiente favorecen la propagación del fuego en bosques y pastizales.

• Pérdida de cultivos y escasez de agua: La evaporación acelerada reduce los niveles de ríos y presas, afectando la agricultura y el suministro de agua potable.

• Afectaciones a la fauna: Muchas especies de animales sufren estrés térmico y deshidratación, lo que puede poner en peligro su supervivencia.

¿CUÁNDO TERMINARÁ ESTA OLA DE CALOR?

De acuerdo con el SMN, este evento extremo podría prolongarse hasta inicios de abril, aunque es probable que las temperaturas sigan siendo altas en gran parte del país durante el resto del mes. Las autoridades recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones para evitar afectaciones por el calor extremo.

Esta ola de calor representa un reto para la población y el medio ambiente en México. La prevención y el seguimiento de las recomendaciones oficiales pueden ayudar a minimizar sus efectos. Mantente informado y protege tu salud y la de tu familia.