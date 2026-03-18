Nuevo León: Hombre encarcelado por homicidio del comediante ‘El Mocos’, recibe otra sentencia de 25 años

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 18 marzo 2026
    Nuevo León: Hombre encarcelado por homicidio del comediante ‘El Mocos’, recibe otra sentencia de 25 años
    Un sujeto que ya cumple una sentencia de 50 años en prisión por el homicidio del comediante Juan Gilberto ‘N’ alias “El Mocos” ahora fue condenado por un juez a 25 años más. CORTESÍA | FACEBOOK
    Nuevo León: Hombre encarcelado por homicidio del comediante ‘El Mocos’, recibe otra sentencia de 25 años
    Un sujeto que ya cumple una sentencia de 50 años en prisión por el homicidio del comediante Juan Gilberto ‘N’ alias “El Mocos” ahora fue condenado por un juez a 25 años más. CORTESÍA

El hombre privó de la vida a Juan Gilberto en un ataque armado en Monterrey, ya cumple sentencia de 50 años

MONTERREY, NL.- Un sujeto que ya cumple una sentencia de 50 años en prisión por el homicidio del comediante Juan Gilberto ‘N’ alias “El Mocos” ahora fue condenado por un juez a 25 años más por el crímen de un hombre, en Monterrey.

La audiencia de Yahir Israel ‘N’ se realizó este miércoles y el juzgador encontró los elementos para sentenciarlo por el delito de homicidio calificado.

https://vanguardia.com.mx/noticias/comparan-a-el-mocos-con-la-gata-ambos-comediantes-fueron-ejecutados-en-monterrey-HD1544696

El hombre recibió la sentencia de 25 años y el pago por reparación de daño por la muerte de Jesús Uriel ‘N’ en hechos ocurridos en la colonia San Bernabé, en Monterrey, el 18 de enero de 2022.

El día de los sucesos la víctima se edncontraba en la vía pública en una área habitacional hasta donde llegó Yahir Israel en compañía de un cómplice y disparó en su contra sin importale la presencia de otras personas a las cuales puso en riesgo inminente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/asesinan-a-comediante-a-balazos-afuera-de-taqueria-en-monterrey-HY1537559

El ahora sentenciado se encuentra encarcelado y cumple una condena de 50 años por ser considerado el autor material de Juan Gilberto, alias ‘El Mocos’ y su empleado Guillermo Misael.

El doble homicidio ocurrió el 16 de enero de 2022 al extarior de un restaurante ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio en la colonia Barrio San Carlos, en Monterrey.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Prisión
homicidios
sentencias

Localizaciones


Monterrey
Nuevo León
México

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
El ‘comes y te vas’ de Vicente Fox se dijo en contexto de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo

El ‘comes y te vas’ de Vicente Fox cumplirá 24 años
¿Habrá Ley Seca durante el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe sobre la prohibición de alcohol

¿Habrá Ley Seca durante el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe sobre la prohibición de alcohol
¿Buscas casa en SLP? Así son y esto cuestan las Viviendas para el Bienestar en el estado

¿Buscas casa en SLP? Así son y esto cuestan las Viviendas para el Bienestar en el estado
La reconciliación Morena-PT-Verde

La reconciliación Morena-PT-Verde
true

Cuba: El hueco y patético llamado de AMLO
Rivera Navarro es señalado de encabezar un grupo criminal ligado al CJNG para cometer extorsión y secuestro.

Dan suspensión definitiva a proceso contra exalcalde de Tequila... pero seguirá preso

Este primer vistazo no solo confirma el regreso de Tom Holland y Zendaya, sino que también introduce a nuevos personajes.

VIDEO: Tráiler de “Spider-Man: Brand New Day” revela nuevos héroes y villanos

Beneficiarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán 11,600 pesos en abril por pago doble correspondiente a dos bimestres

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro pagará 11,600 pesos a estos estudiantes