Nuevo León: Hombre encarcelado por homicidio del comediante ‘El Mocos’, recibe otra sentencia de 25 años

MONTERREY, NL.- Un sujeto que ya cumple una sentencia de 50 años en prisión por el homicidio del comediante Juan Gilberto ‘N’ alias “El Mocos” ahora fue condenado por un juez a 25 años más por el crímen de un hombre, en Monterrey. La audiencia de Yahir Israel ‘N’ se realizó este miércoles y el juzgador encontró los elementos para sentenciarlo por el delito de homicidio calificado.

El hombre recibió la sentencia de 25 años y el pago por reparación de daño por la muerte de Jesús Uriel ‘N’ en hechos ocurridos en la colonia San Bernabé, en Monterrey, el 18 de enero de 2022. El día de los sucesos la víctima se edncontraba en la vía pública en una área habitacional hasta donde llegó Yahir Israel en compañía de un cómplice y disparó en su contra sin importale la presencia de otras personas a las cuales puso en riesgo inminente.

El ahora sentenciado se encuentra encarcelado y cumple una condena de 50 años por ser considerado el autor material de Juan Gilberto, alias ‘El Mocos’ y su empleado Guillermo Misael. El doble homicidio ocurrió el 16 de enero de 2022 al extarior de un restaurante ubicado en la avenida Luis Donaldo Colosio en la colonia Barrio San Carlos, en Monterrey.

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