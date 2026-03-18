¿Habrá Ley Seca durante el Mundial 2026? Esto es lo que se sabe sobre la prohibición de alcohol
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Prepárate para disfrutar del Mundial 2026 en México. Aquí te contamos si se venderán bebidas alcohólicas durante este evento
De cara al Mundial de 2026, autoridades federales aclararon que no habrá una ley seca general en el país durante la justa deportiva. Sin embargo, sí existirán restricciones específicas en espacios oficiales vinculados al evento, en apego a lineamientos internacionales.
Uno de los principales puntos es el FIFA Fan Fest, que se instalará en una plaza pública de la capital, donde estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas. La medida responde a normas establecidas para garantizar un ambiente familiar, seguro y libre de incidentes durante las actividades masivas.
Asimismo, en los estadios donde se disputen los partidos tampoco se permitirá la comercialización de alcohol, en cumplimiento de las disposiciones del organismo rector del futbol internacional.
Pese a estas restricciones, se descartó una prohibición total a nivel nacional. Las limitaciones aplicarán únicamente en zonas específicas del evento, por lo que en otros espacios la venta de bebidas dependerá de la regulación local y de las decisiones que se tomen conforme se acerque la competencia.
Las autoridades también señalaron que se implementarán medidas preventivas para evitar incidentes asociados al consumo excesivo, con el objetivo de mantener un entorno de convivencia segura durante el torneo.