El ‘comes y te vas’ de Vicente Fox cumplirá 24 años

El 22 de marzo se cumplirán 24 años desde que Vicente Fox, expresidente de México, dijera la infame frase ‘comes y te vas’. Aunque en la actualidad esa frase se ha vuelto un meme íntegro en la cultura popular, particularmente en contextos políticos y sociales, no muchas personas de generaciones recientes conocen el contexto completo.

¿CÓMO SE ORIGINÓ LA FRASE ‘COMES Y TE VAS’ DE FOX?

El presidente Vicente Fox, cuya administración presidencial duró del 2000 al 2006, fue partícipe en un evento histórico de la política mexicana. Fue el primer candidato a la presidencia que ganó contra 71 años de régimen por parte del PRI. Tras él, siguió el sexenio de Felipe Calderón, dándole seguimiento a la presencia del PAN en la presidencia de México.

No obstante, ese hecho no será el único que podrá destacarse de los 6 años de presidencia de Fox. Porque el 22 de marzo del 2002, previamente a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en Monterrey, Nuevo León, el presidente Fox tuvo una llamada ‘confidencial’ con el entonces dictador de Cuba, Fidel Castro.

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En su conversación se dialogó sobre la participación de Castro en la conferencia. Presuntamente, para evitar conflictos con el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, Fox le comentó a Castro que ‘comiera y se fuera’.

Posteriormente, en la conferencia, tras la participación de Fidel Castro y su breve asistencia, se divulgó la grabación de la llamada entre presidentes, en donde se registró el ‘comes y te vas’ de Fox al dictador cubano.

La frase se volvió un foco de atención pública, tanto para los comentaristas políticos, los opositores de la administración y para los comediantes de la época.

VERSIÓN DEL PRESIDENTE FOX

El youtuber Luisito Comunica, uno de los canales con mayor cantidad de suscriptores en Latinoamérica, publicó una entrevista con el expresidente Vicente Fox. Durante la charla se retomó el ‘comes y te vas’. Sin embargo, el exmandatario quiso dar a conocer su versión de los hechos sobre el incidente con el dictador de Cuba.

‘Se hacen como fantasías de las cosas, a ver, eso era una reunión que iba a haber en Monterrey, de todos los países latinoamericanos, donde venía el presidente Bush, una cumbre, y Jorge Castañeda (entonces titular de la SRE) me decía a mí: ‘Oye, tiro aquí, realmente el ganar imagen y fuerza es traer a Castro, vamos a llamarle y vamos a traer a Castro’’ explicó Fox.

En la entrevista, Fox narró que Castro no tenía intención de asistir a la cumbre en México. Sin embargo, según la administración, Castro nunca confirmaba su asistencia.

‘Y Castro nos decía: no, chico, vas a tener ahí al güey ese de Bush, yo jamás estaré con él, no lo acepto, estoy totalmente en contra del imperio y demás, y total, el debate y la lucha’.

El expresidente agregó ‘porque estaba muy famoso el Juez Garzón, que pescaba políticos de estos, autoritarios y violadores de derechos humanos, y en otro país los pescaba ahí y a la cárcel, era el temor de Castro, entonces, en esa llamada última, ahí en la oficina en Los Pinos, Castañeda y yo sentados ahí, hablando en altavoz con Castro, ya casi convencido, le digo: bueno Fidel, vienes o no vienes’’.

Fox explicó que Castro necesitaba una garantía.

‘pues primero que no me vayas a la plaza pública, que no me hagas mítines ahí en Monterrey, número dos, te ofrezco, te pongo a un lado mío, tú del lado derecho y Bush del lado izquierdo, a ti te damos el discurso principal, el de apertura de la serie, pero déjate venir’ describió el expresidente.

Ante las negativas de Castro, sobre si debía ir o si realmente estaba invitado y seguro, Fox aseguró que su respuesta fue ‘Bueno, que tal si comes y te vas, para que no te arriesgues a estar más tiempo del necesario ahí en México, o que vayas a terminar peleándote con el presidente Bush, vienes, das tu discurso, te sientas a mi lado, comes y te vas, en la tarde ya estás de regreso allá en Cuba’

Para ese tema de la entrevista, Fox concluyó diciendo ‘Lo editó a su conveniencia y lo sacó públicamente como una ofensa que yo le había hecho de que comes y te vas (...) pues fue una conversación de toda la negociación’.

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Actualmente, la frase sigue haciendo presencia en las redes sociales, al igual que en las charlas sociopolíticas de los medios, enfatizando que fue un evento cultural y político de la historia mexicana.