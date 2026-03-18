El ‘comes y te vas’ de Vicente Fox cumplirá 24 años

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/ 18 marzo 2026
    El ‘comes y te vas’ de Vicente Fox cumplirá 24 años
    El ‘comes y te vas’ de Vicente Fox se dijo en contexto de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo Vanguardia

Tras una cumbre de países, el dictador de Cuba, Fidel Castro, divulgó la infame frase que todavía marca a la presidencia de Fox

El 22 de marzo se cumplirán 24 años desde que Vicente Fox, expresidente de México, dijera la infame frase ‘comes y te vas’. Aunque en la actualidad esa frase se ha vuelto un meme íntegro en la cultura popular, particularmente en contextos políticos y sociales, no muchas personas de generaciones recientes conocen el contexto completo.

¿CÓMO SE ORIGINÓ LA FRASE ‘COMES Y TE VAS’ DE FOX?

El presidente Vicente Fox, cuya administración presidencial duró del 2000 al 2006, fue partícipe en un evento histórico de la política mexicana. Fue el primer candidato a la presidencia que ganó contra 71 años de régimen por parte del PRI. Tras él, siguió el sexenio de Felipe Calderón, dándole seguimiento a la presencia del PAN en la presidencia de México.

No obstante, ese hecho no será el único que podrá destacarse de los 6 años de presidencia de Fox. Porque el 22 de marzo del 2002, previamente a la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en Monterrey, Nuevo León, el presidente Fox tuvo una llamada ‘confidencial’ con el entonces dictador de Cuba, Fidel Castro.

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En su conversación se dialogó sobre la participación de Castro en la conferencia. Presuntamente, para evitar conflictos con el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush, Fox le comentó a Castro que ‘comiera y se fuera’.

Posteriormente, en la conferencia, tras la participación de Fidel Castro y su breve asistencia, se divulgó la grabación de la llamada entre presidentes, en donde se registró el ‘comes y te vas’ de Fox al dictador cubano.

La frase se volvió un foco de atención pública, tanto para los comentaristas políticos, los opositores de la administración y para los comediantes de la época.

VERSIÓN DEL PRESIDENTE FOX

El youtuber Luisito Comunica, uno de los canales con mayor cantidad de suscriptores en Latinoamérica, publicó una entrevista con el expresidente Vicente Fox. Durante la charla se retomó el ‘comes y te vas’. Sin embargo, el exmandatario quiso dar a conocer su versión de los hechos sobre el incidente con el dictador de Cuba.

Se hacen como fantasías de las cosas, a ver, eso era una reunión que iba a haber en Monterrey, de todos los países latinoamericanos, donde venía el presidente Bush, una cumbre, y Jorge Castañeda (entonces titular de la SRE) me decía a mí: ‘Oye, tiro aquí, realmente el ganar imagen y fuerza es traer a Castro, vamos a llamarle y vamos a traer a Castro’’ explicó Fox.

En la entrevista, Fox narró que Castro no tenía intención de asistir a la cumbre en México. Sin embargo, según la administración, Castro nunca confirmaba su asistencia.

Y Castro nos decía: no, chico, vas a tener ahí al güey ese de Bush, yo jamás estaré con él, no lo acepto, estoy totalmente en contra del imperio y demás, y total, el debate y la lucha’.

El expresidente agregó ‘porque estaba muy famoso el Juez Garzón, que pescaba políticos de estos, autoritarios y violadores de derechos humanos, y en otro país los pescaba ahí y a la cárcel, era el temor de Castro, entonces, en esa llamada última, ahí en la oficina en Los Pinos, Castañeda y yo sentados ahí, hablando en altavoz con Castro, ya casi convencido, le digo: bueno Fidel, vienes o no vienes’’.

Fox explicó que Castro necesitaba una garantía.

pues primero que no me vayas a la plaza pública, que no me hagas mítines ahí en Monterrey, número dos, te ofrezco, te pongo a un lado mío, tú del lado derecho y Bush del lado izquierdo, a ti te damos el discurso principal, el de apertura de la serie, pero déjate venir’ describió el expresidente.

Ante las negativas de Castro, sobre si debía ir o si realmente estaba invitado y seguro, Fox aseguró que su respuesta fue ‘Bueno, que tal si comes y te vas, para que no te arriesgues a estar más tiempo del necesario ahí en México, o que vayas a terminar peleándote con el presidente Bush, vienes, das tu discurso, te sientas a mi lado, comes y te vas, en la tarde ya estás de regreso allá en Cuba’

Para ese tema de la entrevista, Fox concluyó diciendo ‘Lo editó a su conveniencia y lo sacó públicamente como una ofensa que yo le había hecho de que comes y te vas (...) pues fue una conversación de toda la negociación’.

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Actualmente, la frase sigue haciendo presencia en las redes sociales, al igual que en las charlas sociopolíticas de los medios, enfatizando que fue un evento cultural y político de la historia mexicana.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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