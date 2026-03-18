¿Buscas casa en SLP? Así son y esto cuestan las Viviendas para el Bienestar en el estado

La iniciativa federal “Viviendas para el Bienestar”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha comenzado su despliegue en San Luis Potosí con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar digno para las familias potosinas. De acuerdo con Rodrigo Chávez Contreras, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), se estima la construcción de 11 mil unidades habitacionales en la entidad bajo este esquema.

El programa, que inició su fase de registro a finales del año pasado en los municipios de Charcas y Ciudad Valles, busca ofrecer una alternativa patrimonial a costos significativamente menores a los del mercado inmobiliario tradicional.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CASAS

Las viviendas, que serán edificadas por el INFONAVIT, contarán con una superficie mínima de 60 metros cuadrados. El diseño funcional de cada unidad incluye: