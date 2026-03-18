¿Buscas casa en SLP? Así son y esto cuestan las Viviendas para el Bienestar en el estado

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México
/ 18 marzo 2026
    ¿Buscas casa en SLP? Así son y esto cuestan las Viviendas para el Bienestar en el estado

Casi 11 mil viviendas dignas se construirán mediante el programa federal en San Luis Potosí ¿Cuánto cuestan? Aquí te decimos

La iniciativa federal “Viviendas para el Bienestar”, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha comenzado su despliegue en San Luis Potosí con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar digno para las familias potosinas. De acuerdo con Rodrigo Chávez Contreras, titular de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), se estima la construcción de 11 mil unidades habitacionales en la entidad bajo este esquema.

El programa, que inició su fase de registro a finales del año pasado en los municipios de Charcas y Ciudad Valles, busca ofrecer una alternativa patrimonial a costos significativamente menores a los del mercado inmobiliario tradicional.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CASAS

Las viviendas, que serán edificadas por el INFONAVIT, contarán con una superficie mínima de 60 metros cuadrados. El diseño funcional de cada unidad incluye:

Dos recámaras.

Sala-comedor.

Cocina.

Baño completo.

Área de servicio.

Además de los servicios básicos de agua potable, drenaje y electricidad, los desarrollos estarán equipados con áreas verdes, espacios de esparcimiento y zonas de estacionamiento. La planeación estratégica contempla que estas viviendas se ubiquen en sectores con conectividad a transporte público y cercanía a servicios esenciales como escuelas, hospitales y centros comerciales.

COSTOS Y ACCESIBILIDAD

Uno de los pilares del programa es su viabilidad económica. El valor de estas propiedades oscilará entre los 600 mil y 650 mil pesos. Esta cifra representa una ventaja competitiva considerable, ya que se sitúa muy por debajo de los precios comerciales actuales, los cuales podrían llegar a duplicar el costo de estas unidades sin el beneficio del subsidio federal.

Con este proyecto, el Gobierno Federal busca abatir el rezago habitacional en el estado, ofreciendo opciones de vivienda formal y equipada para los sectores de la población que más lo requieren.

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Antonio Magallán

Antonio Magallán

Antonio Magallán, periodista y estratega digital con más de 7 años de experiencia en posicionamiento web (SEO) y ecosistemas editoriales con estudios en Ciencias de la Comunicación y diplomados en estrategias de alcance y engagement por el Knight Center of Journalism in the Americas.

Formé parte del equipo de Candidatum y he desarrollado la estrategia SEO y participado en la dirección editorial de proyectos como Rodeo Capital, Saltillo360, Círculo de Oro (2023, 2024 y 2025) y ¡Saca Plan!. Actualmente, aporto mi experiencia a Vanguardia, donde me enfoco en potenciar la visibilidad digital y la relevancia informativa de diversos contenidos y productos digitales.

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