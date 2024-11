SMN advierte por formación de tormenta tropical Lane y Patty en el Pacífico y el Atlántico

El SMN explicó que, debido a su ubicación y trayectoria proyectada, Lane no representa una amenaza para las costas mexicanas . Según los meteorólogos, la tormenta mantendrá un desplazamiento que la aleja progresivamente del territorio nacional, lo que minimiza cualquier riesgo potencial de efectos directos como lluvias o vientos en el país.

La Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) y el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informaron la formación de dos nuevos sistemas meteorológicos este sábado: la tormenta tropical Lane en el océano Pacífico y la tormenta subtropical Patty en el Atlántico. Ambos fenómenos se generaron durante la madrugada y, aunque representan los últimos desarrollos en la temporada de ciclones tropicales de 2024, autoridades meteorológicas han señalado que no se prevé afectación directa para el territorio mexicano.

FORMACIÓN Y TRAYECTORIA DE LA TORMENTA SUBTROPICAL PATTY

La tormenta subtropical Patty también se formó durante la madrugada de este sábado, según un reporte emitido a las 03:00 horas por el SMN. El centro de Patty se ubica aún más alejado de las costas mexicanas, a unos 5,345 kilómetros al noreste de Quintana Roo. La tormenta se desplaza hacia el este-sureste a 11 kilómetros por hora, presentando vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzan los 100 kilómetros por hora.

La trayectoria de Patty sugiere que seguirá alejándose de México y de otras áreas del Caribe, por lo que no se anticipan efectos en el territorio nacional. La tormenta subtropical continuará su desplazamiento en el Atlántico sin representar un riesgo para el país, señalaron los meteorólogos.

¿CUÁNDO TERMINARÁ LA TEMPORADA DE CICLONES 2024?

La formación de Lane y Patty ocurre en la etapa final de la temporada de ciclones tropicales de 2024, que concluye oficialmente el 30 de noviembre. No obstante, el SMN y el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) advirtieron que esto no significa que no puedan formarse nuevos sistemas fuera de temporada, ya que es posible observar ligeras variaciones en la frecuencia y duración de estos fenómenos.

El Cenapred recordó que, aunque la temporada de ciclones está por concluir, las condiciones meteorológicas pueden continuar presentando riesgos de lluvias, vientos fuertes, deslaves e inundaciones en diversas zonas del país. Por ello, enfatizó la importancia de que la población mantenga la preparación ante eventuales fenómenos meteorológicos y esté atenta a los reportes de las autoridades correspondientes.