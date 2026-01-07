¿Tengo influenza, gripe, alergia o COVID-19?... Cuáles son las principales diferencias y síntomas

En la temporada de otoño-invierno es más común que se presenten malestares respiratorios que podrían confundirse con una gripa, una alergia, influenza o COVID-19. Sin embargo, aunque todas estas afecciones comparten síntomas en común, existen diferencias sustanciales entre estos padecimientos.

Además, el aire frío y seco puede debilitar las defensas naturales de las mucosas respiratorias, haciéndolas más susceptibles a infecciones. La menor incidencia de luz solar también puede influir en disminuciones de los niveles de vitamina D y afectar negativamente el sistema inmunitario.

Algunos virus, como el de la influenza, sobreviven y se transmiten mejor en el aire frío y seco del invierno, en consecuencia, se tiende a observar un incremento en la incidencia de enfermedades respiratorias, por lo que es común que las autoridades lleven a cabo campañas de vacunación a fin de bajar la incidencia, sobre todo en casos de menores de edad y adultos mayores.

DIFERENCIAS ENTRE GRIPE, ALERGIA, INFLUENZA Y COVID-19

ORIGEN DE ESTAS ENFERMEDADES

Tanto el COVID-19 como el resfriado común y la influenza están causados por virus. Sin embargo, estos son provocados por diferentes patógenos, ya que el COVID-19 es causado por el virus SARS-CoV-2 y el resfriado común, en su mayoría, por los rinovirus, asegura Daniel Pahua Díaz, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Mientras que el virus de la influenza es el conocido como A(H1N1), aunque estos han ido cambiando genética y antigénicamente, según los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés).

En el caso de las alergias, éstas no tienen un agente infeccioso, dice Pahua Díaz. Es decir, no son causadas por algún virus o bacteria, ya que en realidad se trata de una respuesta exagerada del sistema inmunológico a algunos agentes del ambiente, como pueden ser polen, polvo, esporas, entre otros.

FORMAS DE CONTAGIO

En el caso de la gripa, la influenza y el COVID-19, se suelen trasmitir de maneras similares, es decir, mediante el contacto cercano y a través de gotículas respiratorias que se liberan cuando alguien respira, tose, estornuda, habla o canta. Éstas pueden inhalarse o caer en la boca o en la nariz de una persona cercana, advierte la Clínica Mayo, también de los Estados Unidos.

Además, en cuanto al COVID-19, éste también puede propagarse cuando una persona toca una superficie o un objeto donde se encuentra el virus y luego se toca la boca, la nariz o los ojos, aunque no se considera que ésta sea una de las principales maneras en que se trasmite.

En cambio, la alergia no se contagia, porque no hay agentes patógenos que la originen, y éstas ocurren durante los cambios estacionales.

SÍNTOMAS

En cuanto a los síntomas de la GRIPE, éstos pueden ser:

• Congestión nasal

• Alteraciones del olfato

• Escurrimiento nasal

• Dolor de garganta

• Dolor muscular

• Tos

• Cansancio

Mientras que los síntomas del COVID-19 son:

• Dificultad para respirar

• Cansancio

• Fiebre

• Pérdida del olfato y/o gusto

• Dolor muscular

• Tos

En el caso de los síntomas de la INFLUENZA:

• Fiebre

• Tos

• Dolor de garganta

• Secreción o congestión nasal

• Dolores musculares o corporales

• Dolores de cabeza

• Fatiga (cansancio)

• Incluso, algunas personas pueden tener vómitos y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos, según los CDC.

Por otro lado, la sintomatología de las ALERGIAS prácticamente se localiza en la cavidad nasal y se caracteriza por:

• Congestión nasal

• Alteraciones del olfato

• Escurrimiento nasal

CAMBIOS EN LA RESPIRACIÓN

De acuerdo con lo expertos, en el resfriado puede existir una ligera dificultad para respirar, pero no se compromete la vida del paciente o la función de los órganos, igual que con las alergias, excepto cuando se padece alguna afección respiratoria previa, como el asma.

En cambio, en la influenza y el COVID-19, dependiendo de las características clínicas del afectado, puede comprometer la función de los pulmones y la vida, por lo que es necesario intubar al paciente para favorecer la respiración.

TRATAMIENTO

La Clínica Mayo actualmente asegura que no hay ninguna cura para el resfriado común, pero su tratamiento puede incluir analgésicos y medicamentos de venta libre, como los descongestionantes, que ayudarán al paciente a recuperarse.

Mientras que el tratamiento de las alergias, por otro lado, puede incluir antihistamínicos de venta libre o con receta, aerosoles nasales esteroides y descongestionantes, y evitar la exposición a los alérgenos siempre que sea posible.

En el caso del COVID-19, hasta ahora sólo existe un medicamento antiviral aprobado, llamado Remdesivir, y algunos otros medicamentos pueden ayudar a disminuir la gravedad de la COVID-19, indica.

En tanto a la influenza, ésta también requiere de un tratamiento antivírico apropiado y recetado por un médico.

DURACIÓN DE LA ENFERMEDAD Y RECUPERACIÓN

En un resfriado, la sintomatología puede ser aguda o no, y durará de cuatro a cinco días. Según los expertos, la mayoría de la gente se recupera de una gripe entre los tres y los 10 días; aunque algunos resfriados puedan durar tanto como dos o tres semanas.

Mientras que en la rinitis alérgica el malestar permanecerá todo el tiempo que se esté expuesto al agente ambiental que la desencadena.

El COVID-19, por otro lado, se manifiesta de 10 a 14 días luego del contagio y en la influenza los signos y síntomas de la enfermedad sin complicaciones por lo general desaparecen después de 3-7 días en la mayoría de los casos; aunque la tos y la sensación de malestar pueden permanecer durante más de 2 semanas.