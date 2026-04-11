Tormentas y torbellinos en Coahuila: SMN advierte clima severo; persiste onda de calor en estados de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este 11 de abril se esperan lluvias puntuales muy fuertes en el norte de Coahuila, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Estas condiciones estarán asociadas a una vaguada en altura sobre el noroeste del país, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte, una línea seca en el norte del territorio y la corriente en chorro subtropical. El organismo señaló que estos sistemas también favorecerán lluvias fuertes en otras entidades del norte y noreste, además de rachas de viento que podrían propiciar la formación de torbellinos en zonas del este y noreste de Chihuahua, así como en el norte y oeste de Coahuila.

SMN ADVIERTE SOBRE INESTABILIDAD ATMOSFÉRICA EN EL CENTRO Y SUR DEL PAÍS Canales de baja presión en el interior del territorio nacional, en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y del golfo de México, generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en entidades del oriente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. El SMN advirtió que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones y encharcamientos en zonas bajas. PERSISTIRÁ ONDA DE CALOR EN VARIAS REGIONES DEL PAÍS: CONAGUA El organismo meteorológico indicó que continuará la onda de calor en diversas entidades, entre ellas Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas. En estas regiones se prevén temperaturas elevadas, especialmente en zonas costeras y del occidente del país. Asimismo, el SMN informó que se mantiene el monitoreo de la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste de México, el cual podría modificar las condiciones meteorológicas en los próximos días.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Para este día se esperan lluvias fuertes a puntuales muy fuertes, con acumulaciones de 50 a 75 milímetros, en el norte de Coahuila. También se pronostican chubascos con lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el norte y noreste de Chihuahua, centro y sur de Nuevo León, oeste de Tamaulipas, norte y sur de San Luis Potosí, norte de Guanajuato, norte de Querétaro, sur de Hidalgo, norte del Estado de México, norte de Tlaxcala, norte de Puebla y centro de Veracruz. Además, se prevén intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como lluvias aisladas en Sonora, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS Y MÍNIMAS El pronóstico indica temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En tanto, valores de 35 a 40 grados se esperan en Sonora, Chihuahua, Jalisco, Colima, Durango, Coahuila, suroeste de Puebla, Campeche y Yucatán. Temperaturas de 30 a 35 grados se prevén en Baja California Sur, sur de Zacatecas, este de Nuevo León, oeste de Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, suroeste del Estado de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. En contraste, durante la madrugada se pronostican temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas en zonas serranas de Durango y Chihuahua, así como de -5 a 0 grados en áreas montañosas de Baja California. También se prevén mínimas de 0 a 5 grados en regiones serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. SMN PRONOSTICA VIENTOS FUERTES Y POSIBLE FORMACIÓN DE TORBELLINOS El SMN prevé viento de componente norte de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, abarcando Oaxaca y Chiapas. Asimismo, se esperan rachas de la misma intensidad en Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. En Chihuahua y Coahuila se mantiene la probabilidad de formación de torbellinos debido a las condiciones atmosféricas. En el resto del país se pronostican vientos de menor intensidad, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en diversas entidades. PRONOSTICAN OLEAJE ELEVADO EN COSTAS DEL GOLFO Y SURESTE DE MÉXICO El pronóstico marítimo señala oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en el golfo de Tehuantepec, así como en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y el norte de Quintana Roo.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO Para este sábado, 11 de abril, en Saltillo se prevé un ambiente predominantemente templado con un cielo que pasará de parcial a mayormente nublado. El termómetro alcanzará una temperatura máxima de 24°C durante la tarde, manteniendo condiciones agradables para la actividad exterior antes de que el ambiente refresque significativamente al caer la noche. Hacia el final de la jornada, se espera un descenso térmico que marcará una temperatura mínima de 13°C, acompañado de una probabilidad de lluvia del 20%. Ante la posibilidad de lloviznas aisladas y el clima fresco nocturno, se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias al circular por la ciudad. La Conagua y el SMN recomendaron a la población mantenerse informada sobre las actualizaciones del pronóstico y atender las indicaciones de Protección Civil ante la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes y altas temperaturas en distintas regiones del país.

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