¿Día de Muertos... en junio? Por el Mundial, en CDMX preparan desfile y colocan flores de cempasúchil

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México
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    ¿Día de Muertos... en junio? Por el Mundial, en CDMX preparan desfile y colocan flores de cempasúchil
    Trabajadores realizan la instalación de flores de cempasúchil sobre Paseo de la Reforma, frente al Ángel de la Independencia, como parte de los preparativos y adecuaciones urbanas en una de las zonas más emblemáticas de la CDMX. OSMAR ALAVARADO | EL UNIVERSAL

Hace unas semanas, en redes sociales se acusó a la Jefatura de Gobierno de la CDMX de “ajolotizar” la ciudad

La temporada de cempasúchil y el desfile de ‘Día de Muertos’ se adelantaron en la Ciudad de México, esto con la colocación de las flores naranjas como decoración en la vialidad Paseo de la Reforma, casi cinco meses antes de lo acostumbrado y a una semana de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en la capital de México en el llamado Estadio Azteca.

PLANTAN FLOR DE CEMPASÚCHIL... FUERA DE TEMPORADA

Por primera vez en la historia, productores de Xochimilco adelantaron la cosecha de la ‘flor de muerto’, con la intención de compartir la tradición del Día de Muertos con los extranjeros que visiten la CDMX con motivo de la justa deportiva que iniciará el 11 de junio.

La secretaria del Medio Ambiente (Sedema), Julia Álvarez Icaza anunció por medio de un video en redes sociales, junto a productores de San Luis Tlaxialtemalco, donde contó que desde noviembre del 2025 se planteó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, abrir una temporada de cempasúchil para recibir a los turistas internacionales.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/anuncia-brugada-que-no-habra-clases-en-cdmx-el-11-de-junio-AL21086475

“¡Atención amantes del cempasúchil! Por primera vez en la historia, de la mano de las y los productores de Xochimilco, adelantamos la cosecha de esta flor para compartir la belleza de nuestras tradiciones en vísperas del Mundial 2026. ¡De San Luis Tlaxialtemalco para el mundo!”, publicó la SEDEMA junto a un video en el que las y los productores agradecen que la flor de cempasúchil estará a la vista de todos durante el mes de junio.

“De ahí nació la idea de abrir una temporada nueva de cempasúchil que se ensemilló más o menos por ahí de febrero o marzo y hoy ya estamos viendo el esplendor de la floración”, compartió la secretaria.

Cabe destacar que las tareas de plantación se dieron mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) llevaba a cabo su segunda jornada de protestas en distintos puntos del Centro Histórico de la CDMX.

UN MILLÓN DE PLANTAS PARA EL MUNDIAL

Afirmó que la plantación fue “un reto”, ya que nunca se había cosechado cempasúchil en esta época del año, pero se logró una producción de 18 mil plantas, que forman parte del millón de plantas a las que se comprometió la administración capitalina para decorar las principales avenidas de la CDMX, rumbo al Mundial.

En mayo pasado, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) lanzó una licitación para la adquisición de plantas de ornato para embellecimiento de las áreas verdes, avenidas principales y camellones de la Ciudad de México rumbo al Mundial 2026.

En el documento publicado en la Gaceta Oficial, se detallaron las plantas que servirán para decorar la CDMX rumbo a la justa deportiva, entre las que destacaron 120 mil piezas de cada una de las siguientes flores: geranios, lavanda, romero, miguelito, malvón y belén de guinea; además de 478 mil 909 piezas de plantas de cempasúchil.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusa-cnte-a-policias-de-lanzarles-proyectiles-fueron-ellos-dice-ssc-KK21093898

GRAN DESFILE MUNDIALISTA CON MOTIVOS DEL DÍA DE MUERTOS

La decoración de cempasúchil coincide con la realización del Gran Desfile Mundialista sobre Paseo de la Reforma el sábado 13 de junio, en la que participarán carros alegóricos del Día de Muertos, leyendas del fútbol y símbolos de la cultura de México.

El desfile será desde la rotonda de Diana Cazadora hasta el Monumento a la Revolución por todo Paseo de la Reforma, a partir de la 1 de la tarde.

Constará de 10 carros alegóricos, seis globos monumentales y grupos variados de creadores y artistas; con referencias a la cultura mexicana y atractivos turísticos capitalinos, además de otras justas mundialistas en México como las trajineras de Xochimilco, catrinas, danzantes prehispánicos, representaciones de los Mundiales del 70, 71 y 86, junto a figuras monumentales de Quetzalcóatl y el ajolote.

Sin embargo, estas actividades han desatado la crítica en redes sociales al afirmar que se trata de mostrar como “exótica” la cultura en México ante los ojos de los miles de turistas que visitarán el país durante el mes de junio y julio por el Mundial.

‘AJOLOTIZACIÓN’ DE LA CDMX

No es la primera actividad de remodelación que le es criticada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por varias semanas la ciudad se sumergió en una transformación visual a menos de un mes del partido inaugural: la ciudad cambió los colores preventivos como el amarillo de los puentes peatonales y cruces de peatones por morado e imágenes del anfibio emblemático de Xochimilco, el ajolote.

$!Unidades renovadas del Tren Ligero lucen rotuladas con la imagen del ajolote, figura que la Ciudad de México ha adoptado para promocionar la identidad nacional entre los visitantes de la Copa del Mundo 2026.
Unidades renovadas del Tren Ligero lucen rotuladas con la imagen del ajolote, figura que la Ciudad de México ha adoptado para promocionar la identidad nacional entre los visitantes de la Copa del Mundo 2026. MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO

Al auge se le llamó “ajolotización”, la cual también abarcó muros, patrullas y elementos del transporte público tenía como protagonista al animal y el color morado distribuidas por toda la capital.

Aunque muchos exageraron los cambios y generaron imágenes con Inteligencia Artificial (IA), otros más consideraron que pintar y decorar no resuelve los problemas de fondo hasta calificaron de innecesaria a la iniciativa.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/mundial-en-escuelas-de-coahuila-ven-viable-actividades-en-planteles-pero-rechazan-suspender-clases-EE21160765

Brugada, en su momento, defendió los cambios, ya que “hay quienes dicen desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo, que estamos ajolotizando la Ciudad. Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, pintar de morado feminista, crear el Sistema Público de Cuidados, invertir en movilidad y electromovilidad, modernizar el Tren Ligero, construir cablebuses, entonces claro que estamos ajolotizando”.

$!Clara Brugada, Jefa de gobierno de la Ciudad de México, acompañada de parte de su Gabinete, diputados entre otros, inauguraron la estación de Tren ligero Ajolote luego de meses en modernización; también se suman 32 trenes.
Clara Brugada, Jefa de gobierno de la Ciudad de México, acompañada de parte de su Gabinete, diputados entre otros, inauguraron la estación de Tren ligero Ajolote luego de meses en modernización; también se suman 32 trenes. ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

La Jefa de Gobierno afirmó que la transformación de la CDMX va más allá de la estética, porque “como el ajolote, nuestra ciudad tiene mil caras, se transforma todos los días y resiste imparable en el diverso mosaico de los millones que la habitamos”.

Medios de comunicación constataron que la pintura colocada en las principales vialidades de la Ciudad de México, donde se colocó el logotipo de “La pelota vuelve a casa”, ajolotes y a Quetzalcóatl, se había desgastado por el paso de los vehículos e incluso de las cebras peatonales color blanco también se ven desdibujadas.

(Con información de El Universal)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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