Departamento del Tesoro sanciona a familiares de Raúl Castro

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    Departamento del Tesoro sanciona a familiares de Raúl Castro
    Sancionan a Miguel Díaz-Canel Vanguardia

Desde principios del 2026, la tensión política entre Cuba y Estados Unidos ha aumentado, después de que la administración de Trump estableciera un bloqueo de petróleo a la isla

El 4 de junio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones en contra de la administración cubana de Miguel Díaz-Canel en plena crisis socioeconómica. El reporte fue comunicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Las sanciones no son nuevas para el presidente cubano, ya que se le otorgó una en julio del 2025 por reprimir protestas ciudadanas. Sin embargo, estas amonestaciones económicas no se limitan a Díaz-Canel, sino que se reparten en contra de sus familiares y los familiares de Castro.

Dichas sanciones recaen en Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro; Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del exmandatario; Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y Lis Cuesta Peraza, esposa del presidente.

A pesar de que existe una iniciativa por negociaciones, ambos países no han logrado entablar una comunicación que se haya compartido a la prensa. La administración cubana exige mantener la soberanía de la isla, mientras que Estados Unidos ha sentenciado a Cuba como una posible amenaza de seguridad nacional por su cercanía al territorio de Florida y tener vínculos con Rusia y China.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/los-cubanos-cocinan-con-carbon-y-lena-para-sobrevivir-durante-la-crisis-energetica-KO20952118

Las fuerzas armadas de Cuba y su red de vigilancia interna, conocidas como los Comités para la Defensa de la Revolución, fueron puestas en la lista negra del Departamento del Tesoro.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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