Departamento del Tesoro sanciona a familiares de Raúl Castro

El 4 de junio, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció nuevas sanciones en contra de la administración cubana de Miguel Díaz-Canel en plena crisis socioeconómica. El reporte fue comunicado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Las sanciones no son nuevas para el presidente cubano, ya que se le otorgó una en julio del 2025 por reprimir protestas ciudadanas. Sin embargo, estas amonestaciones económicas no se limitan a Díaz-Canel, sino que se reparten en contra de sus familiares y los familiares de Castro.

Dichas sanciones recaen en Alejandro Castro Espín, hijo del expresidente Raúl Castro; Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del exmandatario; Raúl Guillermo Rodríguez Castro, y Lis Cuesta Peraza, esposa del presidente.