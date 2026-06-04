ICE arresta a exsoldado mexicano con acusaciones de desaparición forzada

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México
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    ICE arresta a exsoldado mexicano con acusaciones de desaparición forzada
    ICE arresta a militar mexicano Vanguardia

El militar mexicano fue detenido en el condado de Hawthorne, California, al estar vinculado con crímenes de desaparición forzada en México

El 4 de junio se reportó el arresto de un militar mexicano por elementos de ICE. Su detención se debe a su presunto vínculo con crímenes de desaparición forzada.

El arresto ocurrió en Los Ángeles, California. El Servicio de Control de Migración y Aduanas, también conocido como ICE, por sus siglas en inglés, informó que el militar detenido es Enrique Martínez Chávez, de 32 años de edad.

El arresto cumple la cooperación binacional entre Estados Unidos y México, ya que Martínez Chavéz tiene una orden de arresto por las autoridades mexicanas por desaparición forzada, mientras pertenecía al Ejército mexicano.

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Hasta el momento, no se ha compartido la fecha de extradición para ser juzgado en México. Por ello, el detenido se mantendrá bajo custodia por ICE.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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