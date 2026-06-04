ICE arresta a exsoldado mexicano con acusaciones de desaparición forzada
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El militar mexicano fue detenido en el condado de Hawthorne, California, al estar vinculado con crímenes de desaparición forzada en México
El 4 de junio se reportó el arresto de un militar mexicano por elementos de ICE. Su detención se debe a su presunto vínculo con crímenes de desaparición forzada.
El arresto ocurrió en Los Ángeles, California. El Servicio de Control de Migración y Aduanas, también conocido como ICE, por sus siglas en inglés, informó que el militar detenido es Enrique Martínez Chávez, de 32 años de edad.
El arresto cumple la cooperación binacional entre Estados Unidos y México, ya que Martínez Chavéz tiene una orden de arresto por las autoridades mexicanas por desaparición forzada, mientras pertenecía al Ejército mexicano.
Hasta el momento, no se ha compartido la fecha de extradición para ser juzgado en México. Por ello, el detenido se mantendrá bajo custodia por ICE.