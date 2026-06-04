¿Encontraron a Roxana Guzmán? Rocío Nahle desmiente presunto hallazgo

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La comunicadora, Roxana Guzmán Ramírez, fue secuestrada por hombres armados y con pasamontañas mientras yacía en su domicilio

El 4 de junio, 48 horas después del secuestro de Roxana Guzmán Ramírez, directora del Pulso Informativo del Sureste, la gobernadora de Veracruz informó que continúa la búsqueda de la periodista.

Medios han criticado a la gobernadora veracruzana, Rocío Nahle, por haberse referido a la víctima del secuestro como ‘señora’ en vez de mencionar su nombre o su profesión, en modo de referente sobre el caso.

Desde el primer momento, tanto la Fiscalía General del Estado como las fuerzas de seguridad federales y locales han estado buscando a la señora. No han parado’ comentó la gobernadora.

En su informe, la gobernadora agregó que la presidenta Sheinbaum mandó elementos federales para fortalecer la búsqueda de la periodista, quien fue grabada mientras hombres armados la privaban de su libertad en su residencia, ubicada en la colonia Primero de Mayo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/alianza-de-medios-lanza-llamado-tras-privacion-de-la-libertad-de-la-periodista-roxana-guzman-ramirez-DD21113356

En medios de información se ha viralizado el presunto hallazgo de la periodista Roxana Guzmán Ramírez. Se describió que fue encontrada con vida en un barranco de una colonia popular de Coatzacoalcos. Ante el cuestionamiento, la gobernadora aseguró que no habría confirmación oficial de su hallazgo hasta que la Fiscalía del Estado haga sus declaraciones oficiales.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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