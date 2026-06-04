¿Encontraron a Roxana Guzmán? Rocío Nahle desmiente presunto hallazgo

El 4 de junio, 48 horas después del secuestro de Roxana Guzmán Ramírez, directora del Pulso Informativo del Sureste, la gobernadora de Veracruz informó que continúa la búsqueda de la periodista.

Medios han criticado a la gobernadora veracruzana, Rocío Nahle, por haberse referido a la víctima del secuestro como ‘señora’ en vez de mencionar su nombre o su profesión, en modo de referente sobre el caso.

‘Desde el primer momento, tanto la Fiscalía General del Estado como las fuerzas de seguridad federales y locales han estado buscando a la señora. No han parado’ comentó la gobernadora.