¿Trabajas el 13 de septiembre, día de los Niños Héroes? Esto dice la Ley Federal del Trabajo sobre si es día de descanso y el pago

El mes de septiembre es notable en México no solo por sus festividades patrias, sino también por las conmemoraciones históricas. Una de las fechas destacadas es el 13 de septiembre, Día de los Niños Héroes , un día significativo en la historia nacional que honra a los jóvenes cadetes que lucharon en la Batalla de Chapultepec durante la Guerra de Intervención Estadounidense en 1847.

¿ES EL 13 DE SEPTIEMBRE UN DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) de México, existen ciertos días al año que son reconocidos como días de descanso obligatorio para todos los trabajadores asalariados en el país. En 2024, estos días son:

1. 1 de enero: Año Nuevo.

2. 5 de febrero: Constitución de 1917.

3. 21 de marzo: Natalicio de Benito Juárez.

4. 1 de mayo: Día del Trabajo.

5. 16 de septiembre: Independencia de México.

6. 1 de octubre: Transmisión del Poder Ejecutivo Federal.

7. 20 de noviembre: Revolución Mexicana.

8. 25 de diciembre: Navidad.

Estos días están establecidos por la LFT como jornadas en las cuales los empleadores deben permitir el descanso de sus trabajadores. En caso de que los trabajadores deban laborar en estas fechas, la ley establece que los empleadores están obligados a pagar un salario doble, que consiste en el salario diario normal más un adicional del 100% del mismo.

EL 13 DE SEPTIEMBRE Y SU ESTATUS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

El 13 de septiembre, aunque es una fecha de importancia histórica y nacional, no está contemplado como un día de descanso obligatorio en la Ley Federal del Trabajo. Esto significa que no es un día festivo oficial y, por ende, no está incluido en la lista de días en los que los trabajadores tienen derecho a un descanso obligatorio remunerado.

En consecuencia, si los trabajadores tienen que laborar el 13 de septiembre, lo harán bajo las condiciones normales de su contrato laboral, a menos que se llegue a un acuerdo específico con el empleador para un posible día libre o compensación adicional.

Dado que el 13 de septiembre no es un día de descanso oficial, los trabajadores deberán presentarse a trabajar como cualquier otro día hábil. El salario que se pagará en esta fecha será el habitual, sin ningún tipo de compensación adicional obligatoria por parte del empleador.

Si un trabajador se encuentra laborando durante un día de descanso obligatorio (como los días listados anteriormente), la LFT estipula que el empleador debe pagar el salario correspondiente más un doble salario. No obstante, dado que el 13 de septiembre no está clasificado como tal, esta regla no se aplica para esta fecha.