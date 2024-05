¿Trampa para turistas? El destino en México considerado el más estresante y sobrevalorado de AL, según Preply

Turistas comienzan a tomar sus días de vacaciones y suelen huir de la ola de calor que azota a las ciudades por destinos donde la brisa del mar predominen.

Sin embargo, de todas los atractivos en México, uno es considerado como el más ‘estresante’, ‘sobrevalorado’, ‘decepcionante’ y ‘trampa para turistas’ de toda América Latina.

De acuerdo con un estudio realizado por la plataforma de cursos de idiomas, Preply, Parque Xcaret en Playa del Carmen con 263 reseñas en dos de los sitios de reseñas más importantes de Internet, entre ellos Google Reviews, señala que el considerado como uno de los mejores parques acuáticos naturales de México es ‘posible que no esté a la altura de su reputación como paraíso para visitar’.

Pese a que el parque ofrece una gran variedad de actividades, los turistas suelen quejarse de sentirse abrumado por la cantidad de visitantes que acuden a la atracción.

Además del alto costo de la entrada, junto a las multitudes, pueden hacer que algunos clientes sientan que la visita no valió la pena.

Es decir, este lugar en Playa del Carmen decepcionó a los visitantes, generando altos niveles de estrés debido a las multitudes abrumadoras y costos elevados.

Preply no sólo analizó el parque acuático mexicano, también evaluaron 78 atracciones turísticas de todo el mundo y América Latina.

LOS LUGARES MÁS ESTRESANTES PARA LOS TURISTAS

Mientras que para la segunda posición en Latinoamérica se encuentra la Playa Manuel Antonio en Quepos, Costa Rica; aunque nos muestra bosques tropicales con arenas blancas en las postales, la realidad en las reseñas es muy diferente a como se muestra.

Visitantes advierten que las multitudes de personas en la playa dificulta la relajación y disfrute del paisaje; además, las reseñas mencionan la falta de instalaciones y hospedaje para acoger al alto volumen de turista que llegan a Quepos, restándole valor a la experiencia en general.

En tercer lugar, se posiciona el barrio El Caminito en Buenos Aires, Argentina; ciudad donde no sólo los barrios vibrantes rebosan; siendo este uno de los más animados de todos. Aunque las reseñas elogian el atractivo visual, sobre todo sus interesantes fachadas llenas de color.

Pero otras reseñas advierten que más allá de la fachada no hay mucho más que ver. Ya que para algunos visitantes carecen de sustancia y dicen que no hay muchas actividades por hacer en el área, y de las tiendas que hay, están dirigidas a turistas; a su vez, los restaurantes pueden resultar caros.

El Parque Nacional Natural Tayrona en Santa Marta, Colombia pese a tener unas vistas preciosas, ocupa el cuarto lugar en decepcionar a sus visitantes. Las quejas más comunes son que siempre está demasiado lleno, lo que dificulta disfrutar de la naturaleza; aunado a que se sintieron frustrados al no poder ver la diversa fauna que esperaban.

Mientras que Pan de Azúcar en Río de Janeiro, Brasil es un destino popular para los turistas que buscan disfrutar de las vistas de la ciudad, pero sus reseñas mencionan que una vez que llegas a la cima, no hay mucho que hacer.

Aunque pueden disfrutar de las vistas y hacer fotos panorámicas, pero más allá de eso, las actividades son limitadas, por lo que junto con el precio del teleférico, puede hacer que algunos sientan que no valió del todo la pena el dinero.

Otros destinos mal calificados por sus turistas son: Canal de Panamá en la ciudad de Panamá, Panamá; Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil; Selarón Scadaria en Río de Janeiro, Brasil; Líneas de Nazca en Perú; y Fuerte San Felipe de Barajas en Cartagena, Colombia.

CONSEJOS PARA EVITAR CAER TRAMPAS TURÍSTICAS Y DISFRUTAR DE TUS VACACIONES SIN ESTRÉS

Viajar debería ser una experiencia enriquecedora y agradable, aunque los contratiempos inesperados y atracciones decepcionantes pueden convertirla en una situación estresante, por lo que sigue estos consejos:

1. Establece expectativas realistas; no todas las experiencias de viaje serán perfectas. Las atracciones pueden estar abarrotadas, los vuelos pueden retrasarse y las cosas no siempre saldrán según lo planeado. ¡Acepta lo inesperado! En lugar de aspirar a una perfección impecable, establece expectativas realistas para tu viaje. Esto te ayudará a adaptarte a las circunstancias y a apreciar los momentos únicos que surjan, incluso si no estaban en el itinerario original.

2. Investiga y comprende la cultura antes de ir; un poco de preparación puede marcar la diferencia. Investiga a fondo tu destino: aprende sobre las costumbres locales, el código de vestimenta y la etiqueta social. Comprender la cultura no solo evitará errores, sino que también te permitirá sumergirte más profundamente y apreciar los matices del lugar que estás visitando.

3. Evita la temporada alta; si buscas paz y tranquilidad, evita la temporada alta turística. Los destinos populares pueden estar abarrotados y ser más caros durante estos períodos, como lo demuestra nuestro estudio.

Busca temporadas intermedias o incluso la temporada baja para tu destino. Te sorprenderán los precios más accesibles, las multitudes reducidas y, a menudo, un clima más agradable. Esto también facilitará la práctica de tus habilidades de aprendizaje de idiomas, ya que más tiempo y menos personas pueden hacer que sea más fácil probar nuevas frases y tener conversaciones con los lugareños.

4. Busca expertos locales; los lugareños son tu mejor fuente de conocimiento interno. Intenta conectar con personas que vivan en tu ciudad o región de destino. Pueden recomendarte joyas ocultas, experiencias que no aparecen en las guías y restaurantes auténticos que de otra manera podrías pasar por alto.

Las plataformas de redes sociales y los foros online son excelentes lugares para comenzar. Únete a grupos locales o foros relacionados con tu destino y pide recomendaciones. Los lugareños estarán encantados de compartir sus lugares favoritos contigo.

5. Aprende el idioma antes de ir; aunque no necesitas ser fluido, aprender algunas frases básicas en el idioma local puede mejorar significativamente tu experiencia de viaje. Incluso un simple “hola”, “gracias” o “por favor” puede ser de gran ayuda para mostrar respeto y establecer una conexión con los lugareños.

Comienza tu viaje de aprendizaje de idiomas hoy mismo con uno de nuestros cursos de idiomas. Conocer algunas frases clave aumentará tu confianza y hará que navegar por tu destino sea mucho más fácil.

La metodología del estudio se llevó a cabo con el análisis de 78 atracciones turísticas populares en todo el mundo y Latinoamérica. Utilizamos dos plataformas líderes de reseñas, clasificamos las atracciones según el número total de reseñas disponibles que mencionaban ‘trampa para turistas’, ‘decepcionante’ y ‘sobrevalorado’.