Tupy abre convocatoria para optimizar sus procesos de fabricación de piezas fundidas

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/ 9 abril 2026
    Tupy abre convocatoria para optimizar sus procesos de fabricación de piezas fundidas
    Tupy ofrecerá apoyo técnico y acceso a sus áreas especializadas y laboratorio de ensayos para realizar pruebas en condiciones reales y evaluar su viabilidad industrial. FOTO: CORTESÍA

El desafío está dirigido a startups, universidades, institutos de ciencia y tecnología, investigadores y empresas de base tecnológica

Tupy, empresa multinacional que desarrolla soluciones de ingeniería para los sectores de transporte, infraestructura, ha lanzado un nuevo desafío en su Portal de Innovación Abierta, enfocado en mejorar la eficiencia y reducir costos en la producción de piezas fundidas. La iniciativa refuerza el compromiso de la compañía con la eficiencia energética y la disminución del impacto ambiental en procesos industriales de alto consumo energético.

Su objetivo es encontrar soluciones para el proceso de fundición de piezas; una etapa que exige altos estándares de calidad y durabilidad, especialmente para garantizar la estabilidad estructural de los componentes, un factor clave para su desempeño mecánico y confiabilidad.

$!Tupy Planta Saltillo. FOTO: CORTESÍA
Tupy Planta Saltillo. FOTO: CORTESÍA

Tradicionalmente, este proceso se realiza mediante tratamientos térmicos que incluyen ciclos controlados de calentamiento y enfriamiento en hornos industriales, lo que permite garantizar la resistencia de las piezas y el cumplimiento de estrictos estándares técnicos.

Sin embargo, estos métodos implican un alto consumo de energía -ya sea eléctrica o de gas- además de requerir infraestructura especializada y mantenimiento constante, lo que se traduce en mayores costos operativos y un impacto ambiental significativo.

$!La compañía abre sus instalaciones especializadas para probar nuevas tecnologías en fundición industrial. FOTO: CORTESÍA
La compañía abre sus instalaciones especializadas para probar nuevas tecnologías en fundición industrial. FOTO: CORTESÍA

En este contexto, identificar alternativas innovadoras representa una oportunidad estratégica para reducir emisiones, optimizar recursos y avanzar en la eficiencia operativa de Tupy, sin comprometer la calidad ni la seguridad de sus productos.

CONVOCATORIA

El desafío está dirigido a startups, universidades, institutos de ciencia y tecnología, investigadores y empresas de base tecnológica, quienes podrán presentar soluciones que sustituyan o complementen los procesos actuales mediante enfoques físicos, químicos o mecánicos más eficientes y con menor impacto ambiental.

$!Así impulsa Tupy nuevas alternativas para optimizar sus procesos. FOTO: CORTESÍA
Así impulsa Tupy nuevas alternativas para optimizar sus procesos. FOTO: CORTESÍA

Las propuestas deberán contar con un nivel de madurez suficiente para desarrollar una Prueba de Concepto (PoC), cuya validación funcional será realizada por el Laboratorio de Ensayos No Destructivos de Tupy, en Joinville (SC).

“Avanzar en eficiencia energética y sostenibilidad es uno de los principales retos de la industria. La innovación abierta nos permite acelerar el desarrollo de soluciones que reduzcan el consumo de energía y las emisiones, sin perder la excelencia técnica de nuestros procesos. Nuestro Portal de Innovación Abierta refleja el compromiso de trabajar de forma colaborativa para construir una industria más eficiente, responsable y preparada para el futuro”, señaló Fábio Caramori, gerente de Innovación y Planeación Estratégica de Tupy.

Como beneficio, Tupy ofrecerá apoyo técnico a los participantes en la validación de sus soluciones, acceso a sus áreas especializadas y el uso de su laboratorio de ensayos no destructivos, lo que permitirá realizar pruebas en condiciones reales y evaluar su viabilidad industrial.

$!La empresa busca reducir costos y emisiones mediante colaboración tecnológica. FOTO: CORTESÍA
La empresa busca reducir costos y emisiones mediante colaboración tecnológica. FOTO: CORTESÍA

PORTAL DE INNOVACIÓN ABIERTA DE TUPY

Creado en 2021, el Portal de Innovación Abierta de Tupy conecta a la compañía con el ecosistema de innovación, integrando startups, universidades, proveedores, centros de investigación y emprendedores para desarrollar soluciones enfocadas en eficiencia operativa, sostenibilidad y competitividad industrial.

Además de este desafío, el Portal mantiene otras iniciativas estratégicas en curso, como la mejora de procesos de acabado mecánico, proyectos de economía circular, innovación en compras y programas orientados a la meta de cero defectos.

Para más información e inscripciones, visita el Portal de Innovación de Tupy: https://www.tupy.com.br/en/inovacao-aberta/ y www.tupy.com.br.

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