Virgen de Guadalupe... ¿Cuándo inician los 46 Rosarios para venerarla y qué misterio se esconde sobre su manto?

El manto verde que envuelve la figura de la virgen es uno de los elementos más atractivos de la imagen religiosa. El manto representa el cielo, tiene 46 estrellas y, supuestamente, forman la constelación del día de la aparición de la virgen.

Este 28 de octubre , inician los rosario dedicados a la Virgen de Guadalupe una de las tradiciones más importantes en México en lo que a religión se refiere. Hay muchos misterios que rodean a la también llamada “Virgen del Tepeyac”, entre ellos las estrellas que adornan el manto que lleva puesto la virgen.

EL MISTERIO QUE OCULTA SU MANTO

Y son precisamente estas estrellas las que marcan los 46 rosarios, que siempre coincide con otras de las festividades religiosas más importantes de México, la fiesta de San Judas Tadeo, el santo de las causas difíciles.

En el lado izquierdo del manto de la Virgen, se encuentran las constelaciones del sur:

Cuatro estrellas que forman parte de la constelación de Ofiuco. Abajo se observa Libra y a la derecha, la que parece una punta de flecha corresponde al inicio de Escorpión.

Intermedias con la porción inferior, se pueden señalar dos de la constelación de Lobo (Lupus) y el extremo de Hidra.

Hacia abajo se evidencia la Cruz del Sur, y a su izquierda aparece el cuadrado ligeramente inclinado de la constelación de Centauro. En el lado derecho del manto de la Virgen se muestran las constelaciones del norte:

En el hombro, un fragmento de las estrellas de la constelación de Boyero, hacia abajo a la Izquierda le sigue la constelación de la Osa Mayor. La rodean: a la derecha arriba, la cabellera de Berenice, a la derecha abajo, Lebreles, a la izquierda Thuban, que es la estrella más brillante de la constelación de Dragón.

Por debajo de dos estrellas (que todavía forman parte de la Osa Mayor), se percibe otro par de estrellas de la constelación del Cochero (Auriga) y al oeste, hacia abajo, tres estrellas de Tauro.

¿CÓMO REZAR EL ROSARIO A LA VIRGEN DE GUADALUPE COMPLETO?

El rosario a la Virgen de Guadalupe es una de las imágenes que posee más fuerza e importancia, tanto para los mexicanos como para el resto de los creyentes de América Latina. Con el rosario guadalupano no sólo se siguen los rezos tradicionales del rosario, sino que también se conmemoran las apariciones de nuestra Señora de Guadalupe.

Es un signo de la aparición de la Virgen María a todos los latinoamericanos, en especial a través de sus apariciones a San Juan Diego, cumpliendo así un papel evangelizador en las tierras de América.

Este rosario, aunque surgió en el Centro General de los padres de la orden de los dominicos, ha sido bendecido con el espíritu santo y ha conseguido ser aprobado por la Iglesia, si deseas conocer cómo rezarlo aquí te decimos cómo.

¿CÓMO REZAR EL ROSARIO A LA VIRGEN DE GUADALUPE COMPLETO?

Hacer el signo de la cruz y rezar el credo de los apóstoles ó el acto de contrición.

• Rezar el Padrenuestro.

• Rezar 3 Avemarías y Gloria.

• Anunciar el primer misterio. Rezar el Padrenuestro.

• Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.

• Anunciar el segundo misterio. Rezar el Padrenuestro.

• Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.

• Anunciar el tercer misterio. Rezar el Padrenuestro.

• Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.

• Anunciar el cuarto misterio. Rezar el Padrenuestro.

• Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.

• Anunciar el quinto misterio. Rezar el Padrenuestro.

• Rezar 10 Avemarías, Gloria y Jaculatoria.

• Rezar la Salve y hacer el signo de la cruz.

LETANÍAS A LA VIRGEN DE GUADALUPE

Estás son las letanía usadas en el rosario a la virgen de Guadalupe

• Señor, ten piedad.

• Cristo, ten piedad.

• Señor, ten piedad.

• Cristo, óyenos.

• Cristo, escúchanos.

• Dios, Padre celestial, ten piedad de nosotros.

• Dios, Hijo, Redentor del mundo,

• Dios, Espíritu Santo,

• Santísima Trinidad, un solo Dios,

• Santa María, ruega por nosotros.

• Santa Madre de Dios,

• Santa Virgen de las Vírgenes,

• Madre de Cristo,

• Madre de la Iglesia,

• Madre de la misericordia,

• Madre de la divina gracia,

• Madre de la esperanza,

• Madre purísima,

• Madre castísima,

• Madre siempre virgen,

• Madre inmaculada,

• Madre amable,

• Madre admirable,

• Madre del buen consejo,

• Madre del Creador,

• Madre del Salvador,

• Virgen prudentísima,

• Virgen digna de veneración,

• Virgen digna de alabanza,

• Virgen poderosa,

• Virgen clemente,

• Virgen fiel,

• Espejo de justicia,

• Trono de la sabiduría,

• Causa de nuestra alegría,

• Vaso espiritual,

• Vaso digno de honor,

• Vaso de insigne devoción,

• Rosa mística,

• Torre de David,

• Torre de marfil,

• Casa de oro,

• Arca de la Alianza,

• Puerta del cielo,

• Estrella de la mañana,

• Salud de los enfermos,

• Refugio de los pecadores,

• Consuelo de los migrantes,

• Consoladora de los afligidos,

• Auxilio de los cristianos,

• Reina de los Ángeles,

• Reina de los Patriarcas,

• Reina de los Profetas,

• Reina de los Apóstoles,

• Reina de los Mártires,

• Reina de los Confesores,

• Reina de las Vírgenes,

• Reina de todos los Santos,

• Reina concebida sin pecado original,

• Reina asunta a los Cielos,

• Reina del Santísimo Rosario,

• Reina de la familia,

• Reina de la paz.

• Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Perdónanos, Señor.

• Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor.

• Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros.

• Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.

• Para que seamos dignos de las promesas de Nuestro Seños Jesucristo, Amén.

ORACIÓN A LA VIRGEN DE GUADALUPE

Te rogamos nos concedas, Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas.

Por Cristo nuestro Señor. Amén.

¿QUÉ MISTERIO GLORIOSO SE REZA CADA DÍA DE LA SEMANA?

LUNES Y SÁBADOS (Misterios Gozosos)

• La Anunciación del ángel a María Santísima y la Encarnación del Hijo de Dios (Lucas 1, 26-38).

• La Visitación de María Santísima a su prima Isabel (Lucas 1, 39-56).

• El Nacimiento del Hijo de Dios en el portal de Belén (Lucas 2, 1-20).

• La Presentación del Niño Jesús en el templo y la Purificación de María Santísima (Lucas 2, 22-38).

• El Niño Jesús perdido y hallado en el Templo (Lucas 2, 41-50).

JUEVES (Misterios Luminosos)

• El Bautismo de Jesús por Juan en el Río Jordán (Mateo 3, 13-17; Marcos 1, 9-11; Lucas 3, 21-22).

• La Autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná (Juan 2, 1-11).

• El Anuncio del Reino de Dios e invitación a la conversión (Mateo 4, 12-17; Marcos 1, 14-15; Lucas 4, 14-21).

• La Transfiguración de Cristo en el monte Tabor (Mateo 17, 1-8; Marcos 9, 2-8; Lucas 9, 28-36).

• La institución de la Eucaristía (Mateo 26, 26-29; Marcos 14, 22-25; Lucas 22,19-20).

MARTES Y VIERNES (Misterios Dolorosos)

• La Oración de Jesús en el Huerto de Getsemaní (Mateo 26, 36-46; Marcos 14, 32-42; Lucas 22, 39-46).

• La Flagelación de Jesús atado a la columna (Juan 18, 36-40; 19, 1).

• La Coronación de espinas (Mateo 27, 27-30; Marcos 15, 16-19; Juan 19, 2-3).

• Jesús con la Cruz a cuestas camino al Calvario (Mateo, 27, 31-32; Marcos 15, 20-21; Lucas 23, 26-31; Juan 19, 14-22).

• La Crucifixión y Muerte de Nuestro Señor Jesucristo (Lucas 23, 33-34, 44-46; Juan 19, 25-37).