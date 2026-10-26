“Los días no mejoran”: El último mensaje de ‘El Komanche’ antes de ser hallado sin vida en Monterrey

Carlos Mauricio Gómez, mejor conocido en redes como “El Komanche”, fue encontrado sin vida a los 30 años de edad. El streamer salvadoreño fue localizado sin vida la noche del domingo 25 de octubre en una vivienda de la colonia Paseo de las Cumbres, al poniente de Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, el hallazgo fue reportado en un hogar ubicado en el cruce de las calles Paseo Bruselas y Paseo Niza, el cuerpo fue localizado en el patio trasero de la propiedad.

Su representante, Byron Reyes, confirmó la noticia de su fallecimiento por medio de su cuenta de Instagram, donde mencionó que la familia del creador de contenido había confirmado el deceso.

ÚLTIMO MENSAJE DEL ‘KOMANCHE’ El 19 de octubre, ‘El Komanche’ escribió en su cuenta de X una frase que cobró relevancia después de difundirse la noticia: “Los días simplemente no mejoran”. La publicación comenzó a circular nuevamente, tras la lamentable noticia, y acumuló millones de visualizaciones, mientras usuarios compartían mensajes de despedida.

Muchos usuarios detallaron que la frase encaminaba a que atravesaba un momento complicado; sin embargo, no existe información que vincule el significado real y sobre todo, se relacione con su fallecimiento. Tampoco se ha confirmado si el mensaje tuviera un sentido de despedida, así que las interpretaciones deben tratarse con cautela. Mientras que el 16 de octubre, el streamer centroamericano residente de Monterrey había publicado mensajes relacionados con sus transmisiones y compartido un enlace para invitar a sus seguidores a verlo jugar. Su última emisión registrada en Kick estuvo dedicada al videojuego Elden Ring y llevaba por título “Terminando Elden Ring DLC por fin puedo descansar”.

REVIVEN PUBLICACIÓN SOBRE SU SALUD MENTAL Aunque se desconocen los motivos detrás de su fallecimiento, usuarios revivieron un video publicado por el influencer en 2023, titulado “Por qué me fui”, donde habló abiertamente sobre sus batallas con la salud mental y los motivos que lo alejaron de las plataformas. En dicho clip, contó que en 2014 fue diagnosticado con trastorno bipolar y trastorno maníaco-depresivo, por lo que en repetidas ocasiones tuvo que ser internado en hospitales psiquiátricos. En aquella ocasión relató que no le encontraba sentido a su vida hasta la llegada de la plataforma de Twitch en 2018, espacio donde disfrutaba hacer transmisiones y construir una comunidad. Gracias a esa etapa se hizo amigo de Fernanfloo, un éxito que le devolvió el sentido a su vida y lo impulsó a abandonar tanto la universidad como sus tratamientos médicos.

No obstante, admitió que dejar los medicamentos fue un error grave, ya que el éxito repentino solo sirvió para disfrazar sus trastornos. A partir de 2022, la situación se desplomó debido a varias polémicas, destacando la acusación de una mujer por una supuesta conducta sexual inapropiada. Aunque aclaró el malentendido con capturas de pantalla, las críticas masivas destruyeron su carrera y deterioraron su estabilidad. Tras verse rebasado por el escándalo, reconoció que cometió el error de huir en lugar de buscar ayuda profesional, gastando dinero en un viaje por Europa que no logró disipar su vacío emocional.

Sin embargo, recalcó que, la situación empeoró cuando le robaron el pasaporte en Ibiza, un hecho que desató pensamientos autodestructivos que lo llevaron a encerrarse en un hotel en Madrid e intentar quitarse la vida, un suceso del que sobrevivió antes de regresar de manera casi inconsciente a casa de sus padres en El Salvador.

Tras pasar un mes aislado en su país natal, se sometió a nuevas evaluaciones médicas que revelaron un diagnóstico de cinco padecimientos mentales: depresión, ansiedad, bipolaridad, obsesión y esquizofrenia. Ante ello, el creador de contenido recalcó que quiso realizar el video, para que las personas que están pasando por ello busquen ayuda, ya que “El suicidio y las enfermedades mentales no son cringe, es algo preocupante”.