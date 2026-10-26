Cruz Azul buscaría rescatar a Brian Gutiérrez, ahora que su nivel ha ido a la baja en Chivas

Con 23 años y nacido en Berwyn, Illinois, Gutiérrez puede desempeñarse como interior o mediocampista ofensivo. Antes de incorporarse a Chivas, construyó buena parte de su trayectoria con el Chicago Fire de la MLS, donde acumuló más de 160 partidos, 21 goles y 25 asistencias en distintas competiciones.

El interés celeste llega en un momento en el que el futbolista necesita recuperar protagonismo. Aunque cuenta con condiciones técnicas para generar peligro desde el mediocampo, su rendimiento con el Guadalajara no ha terminado de consolidarlo como una pieza indiscutible. Un cambio de equipo podría representar la oportunidad de relanzar su carrera, siempre que consiga recuperar la regularidad y el nivel que mostró antes de llegar al Rebaño.

El paso de Brian Gutiérrez por Chivas no habría alcanzado las expectativas, y Cruz Azul podría convertirse en la oportunidad que necesita para recuperar terreno y revalorizar su carrera. El mediocampista mexicoestadounidense estaría entre las opciones de La Máquina para reforzar su plantilla rumbo al Clausura 2027, en una posible operación que alcanzaría los 12 millones de dólares.

Su capacidad para conducir el balón, encontrar espacios y conectar con los atacantes lo convirtió en un futbolista atractivo. Sin embargo, el reto en Guadalajara ha sido trasladar esas cualidades a un rendimiento constante, con mayor peso en el funcionamiento colectivo y una participación más determinante en el último tercio de la cancha.

Durante el Apertura 2026, según las cifras proporcionadas, el mediocampista disputó 11 partidos, sumó alrededor de 603 minutos y registró dos asistencias. Estos números reflejan una participación limitada para un jugador que busca consolidarse y que ahora podría encontrar en Cruz Azul un escenario distinto para demostrar su capacidad.

CRUZ AZUL, UNA OPORTUNIDAD PARA REVALORIZARSE

La posible llegada a La Máquina también estaría vinculada con el futuro de Erik Lira, quien ha sido relacionado con clubes extranjeros. Si el mediocampista mexicano sale del equipo, la directiva celeste necesitará reorganizar su zona central y buscar alternativas para mantener el equilibrio del plantel.

No obstante, Gutiérrez no es un sustituto natural de Lira. Mientras el jugador de Cruz Azul destaca por sus labores de recuperación, presión y distribución, el futbolista de Chivas tiene un perfil más ofensivo. Por ello, su incorporación podría responder a una reestructuración del mediocampo, aunque La Máquina necesitaría valorar si también requiere un elemento de características defensivas.

MONTERREY TAMBIÉN ESTARÍA AL ACECHO

Cruz Azul no sería el único equipo interesado en el mexicoestadounidense. Monterrey también habría seguido de cerca su situación, mientras que el Chicago Fire aparecería como una alternativa para un eventual regreso mediante préstamo. Otros reportes mencionaron el interés previo de New York Red Bulls y de un club francés, aunque no hay ofertas oficiales confirmadas.

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Para Brian, cambiar de equipo podría significar mucho más que una transferencia millonaria: sería la posibilidad de recuperar minutos, confianza y protagonismo en una etapa importante de su desarrollo profesional. Después de llegar a Guadalajara con expectativas elevadas, su rendimiento en descenso y la pérdida de regularidad abren interrogantes sobre su continuidad.

La cifra de 12 millones de dólares que se atribuye a una posible oferta de Cruz Azul representaría una apuesta importante, pero por ahora se trata de una versión del mercado, no de un acuerdo confirmado. El futuro de Erik Lira y las condiciones que establezca Chivas serán factores determinantes.

Gutiérrez necesita recuperar su mejor versión. Si Cruz Azul concreta su interés, el mediocampista tendrá la oportunidad de demostrar que su paso por Chivas fue un bache y no el inicio de una carrera marcada por expectativas incumplidas.