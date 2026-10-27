Megapuentes de Noviembre 2026... estos son los días de descanso de la SEP y los trabajadores en México

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    Megapuentes de Noviembre 2026... estos son los días de descanso de la SEP y los trabajadores en México
    Noviembre tendrá varios días sin clases para estudiantes de educación básica y un puente oficial para los trabajadores, de acuerdo con el calendario de la SEP y la Ley Federal del Trabajo. VANGUARDIA/ARCHIVO

Consulta cuándo serán los megapuentes de noviembre de 2026 en México, qué días descansarán los alumnos de la SEP y cuáles son los feriados oficiales para trabajadores

Noviembre de 2026 tendrá varios días de descanso para estudiantes de educación básica y un puente oficial para los trabajadores en México. Las fechas estarán relacionadas con el Día de Muertos, la conmemoración de la Revolución Mexicana y las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Sin embargo, no todos tendrán los mismos días libres. Mientras que el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla varias suspensiones de clases para preescolar, primaria y secundaria, la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece una fecha específica de descanso obligatorio para los empleados del sector público y privado.

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PRIMER MEGAPUENTE: DEL 30 DE OCTUBRE AL 2 DE NOVIEMBRE

Aunque el primer descanso comienza en octubre, sus efectos se extenderán hasta el lunes 2 de noviembre, cuando se conmemora el Día de Muertos. De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, los alumnos de educación básica tendrán cuatro días consecutivos sin clases.

El periodo comenzará el viernes 30 de octubre, debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. A esta fecha se sumarán el sábado 31 de octubre, el domingo 1 de noviembre y el lunes 2, considerado como suspensión de actividades escolares.

Los estudiantes regresarán a las aulas el martes 3 de noviembre. Es importante precisar que este descanso no aplica automáticamente a todos los trabajadores, ya que el Día de Muertos no está reconocido como feriado obligatorio por la legislación laboral mexicana.

PUENTE POR LA REVOLUCIÓN MEXICANA: DEL 14 AL 16 DE NOVIEMBRE

El segundo periodo de descanso llegará a mediados de noviembre y será compartido por estudiantes y trabajadores. La fecha oficial será el lunes 16 de noviembre, día en que se recorrerá la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, cuyo aniversario corresponde al 20 de noviembre.

De esta manera, quienes no tengan que trabajar durante el fin de semana podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso: sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre.

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo establece el tercer lunes de noviembre como día de descanso obligatorio. Por ello, las empresas deben respetar esta disposición y aplicar las condiciones de pago correspondientes a quienes deban prestar sus servicios durante la jornada festiva.

TERCER DESCANSO ESCOLAR: VIERNES 27 DE NOVIEMBRE

El último viernes de noviembre también estará marcado por una suspensión de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria. El calendario de la SEP contempla el 27 de noviembre como fecha para la realización de una nueva sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.

La jornada de trabajo colegiado implica que los alumnos de educación básica no tendrán actividades escolares ese viernes. Al coincidir con el sábado 28 y el domingo 29, se formará otro periodo de tres días sin clases.

No obstante, esta suspensión no representa un feriado general para los trabajadores ni significa que todos los niveles educativos deban detener actividades. Los planteles de educación media superior y superior se rigen por sus propios calendarios, por lo que sus fechas pueden variar.

¿QUÉ DÍAS DESCANSAN LOS TRABAJADORES EN NOVIEMBRE?

Para los empleados mexicanos, el único día de descanso obligatorio establecido por la LFT durante noviembre será el lunes 16. El 2 de noviembre no forma parte de los feriados oficiales, aunque algunas empresas e instituciones pueden concederlo como prestación o acuerdo interno.

Quienes trabajen durante el día de descanso obligatorio deberán recibir, además de su salario correspondiente al descanso, un salario doble por el servicio prestado, lo que equivale a un pago triple por esa jornada, conforme a la legislación laboral.

En el caso de los estudiantes, el calendario escolar 2026-2027 contempla tres periodos relevantes: el descanso extendido por Día de Muertos, el puente de la Revolución Mexicana y la suspensión por Consejo Técnico Escolar.

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DATOS CURIOSOS SOBRE LOS MEGAPUENTES DE NOVIEMBRE

· Cuatro días consecutivos: el primer descanso escolar abarcará del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre.

· Un feriado laboral oficial: el lunes 16 de noviembre será el día de descanso obligatorio para los trabajadores.

· La fecha histórica no cambia: el aniversario de la Revolución Mexicana se conmemora el 20 de noviembre, aunque el descanso laboral se recorre al tercer lunes del mes.

· Tres días sin clases al cierre del mes: el viernes 27 de noviembre se sumará al fin de semana para los alumnos de educación básica.

· Calendarios diferentes: las suspensiones de la SEP no se traducen automáticamente en días libres para todos los empleados ni para todos los niveles educativos.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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