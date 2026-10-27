Sheinbaum reabre registro para depositarle 6 mil 450 pesos al mes y otorgarle insumos, herramientas y capacitación a mayores de edad; requisitos y cómo inscribirse

Los beneficiarios reciben 6 mil 450 pesos mensuales , además de insumos, herramientas y capacitación técnica especializada en un modelo agroforestal que combina cultivos agrícolas con árboles frutales y maderables.

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Sembrando Vida 2026 , una de las estrategias sociales más importantes de la Secretaría del Bienestar , creado con el objetivo de fortalecer el desarrollo rural, mejorar la calidad de vida de campesinos y pequeños productores, y al mismo tiempo proteger el medio ambiente.

La inscripción no se realiza en línea ni en ventanillas de atención. El proceso es directo y comunitario. Los interesados deben acudir a las Asambleas Ejidales o Comunales de su región, donde se explican los objetivos del programa, las responsabilidades de los participantes y los pasos para integrarse. La solicitud se presenta en ese mismo espacio.

• Impacto ambiental positivo : Reforestación, recuperación de suelos y conservación de biodiversidad

• Autonomía alimentaria : Producción para consumo propio y venta en mercados locales

• Apoyo económico constante : $6,450 pesos mensuales por el trabajo en tu parcela

Ser beneficiario de este programa no significa únicamente recibir un ingreso mensual. Los participantes obtienen ventajas que fortalecen su economía y su entorno:

REQUISITOS PARA RECIBIR EL APOYO DE 6,450 PESOS

No todos pueden acceder al beneficio. Los interesados deben cumplir con criterios específicos:

• Tener más de 18 años

• Vivir en una localidad con rezago social

• Contar con al menos 2.5 hectáreas de terreno disponible

• Comprobar la propiedad o tenencia legal del terreno

• Estar dispuesto a trabajar directamente en el proyecto agroforestal

• Aceptar las normas del programa y presentar una identificación oficial vigente

Este enfoque busca fomentar la responsabilidad, la producción sustentable y el compromiso comunitario.

TIPOS DE PROPIEDAD O POSESIÓN DE TIERRA

SAF

Sistemas agroforestales

Son formas de trabajar la tierra que combinan árboles maderables, frutales y otras plantas en una misma parcela. Permiten diversificar la producción, mejorar el suelo, conservar la biodiversidad y generar ingresos a lo largo del tiempo.

MIAF

Milpa Intercalada con árboles frutales

Es un sistema que combina árboles frutales con cultivos de la milpa, como maíz, frijol, calabaza o chile. Fortalece la alimentación familiar, genera productos para la venta y mejora el suelo, el uso del agua y la productividad de la parcela.

CAC

Comunidades de aprendizaje campesino

Son grupos donde las y los campesinos se organizan para aprender, producir y tomar decisiones en conjunto. En esta segunda etapa, las CAC fortalecen la organización comunitaria, el ahorro, la producción colectiva, la restauración agroambiental y el desarrollo de proyectos para generar valor y acceder a mercados.

MAPA DE MUNICIPIOS DE ATENCIÓN DEL PROGRAMA Y UBICACIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE CAMPESINO:

Viveros comunitarios

Son espacios donde las comunidades producen plantas propias y de calidad para sus parcelas, la restauración agroambiental y, en algunos casos, la venta. Fortalecen la autonomía productiva, reducen costos y promueven el trabajo colectivo.

Biofábricas

Son espacios donde se elaboran insumos agroecológicos, como biofertilizantes, repelentes naturales y mejoradores de suelo. Ayudan a reducir costos, evitar la dependencia de insumos externos y cultivar de forma más sana, sustentable y rentable.

DATOS CURIOSOS DE SEMBRANDO VIDA

• Más de 450 mil campesinos han sido beneficiados desde su inicio• Se han reforestado más de un millón de hectáreas en distintas regiones del país

• Ha impulsado microeconomías rurales fortaleciendo la vida comunitaria• Cada productor forma parte de una Comunidad de Aprendizaje Campesino (CAC)

• El programa ha recibido reconocimientos internacionales por su modelo de desarrollo social y ambiental.