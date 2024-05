‘Y todavía quieres tu regalo, jefa’; el trend viral de TikTok por el Día de las Madres

Las madres son todo en nuestras vidas; sin embargo, no son perfectas y cometen muchos errores , que después de unos años vemos con humor. Como esté nuevo trend en TikTok , donde usuarios comparten sus experiencias más peculiares y divertidas con sus madres a lo largo de su vida , sobre todo en la infancia .

Sobre todo en momento incómodo, donde las madres suelen recurrir a hacer cosas un poco extrañas, para librar cualquier conflicto que se les atraviese con sus hijos.

Y porque nadie nace sabiendo ser padre y madre, los videos se han vuelto especialmente populares en el contexto del Día de las Madres.

Aunque muchos de videos llegan a posicionarse en la línea de lo ‘turbio’ y no lo gracioso, demostrando que algunos padres fueron duros con sus pequeños hijos.

“Me rapaste cuando estaba chiquita para que el pelo me creciera bonito y después te arrepentiste y me compraste una peluca, y aún así quieres regalo? Tas bien mal jefa”; “Me mandaste obligado ese día por las tortillas y me agarró un candidato político para tomarse una foto y verse humilde, ¿y aún así quieres regalo del 10 de mayo? Tas mal jefa”; “Nos hiciste tragar 1 pollo feliz con todo el kilo de tortillas y ensalada, sólo por decirte que le diste más a mi carnal, ¿y aún así quieres regalo del 10 de mayo? Tas mal Lourdes”, son algunos de los videos más virales.

Aquí la lista de los mejores: