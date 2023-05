$!Atraen furgonetas eléctricas a los más ávidos compradores

Hasta ahora, los vehículos comerciales ligeros son una pequeña proporción de todas las camionetas y los autos eléctricos vendidos, pero en muchos sentidos los vehículos impulsados por baterías son muy adecuados para las flotillas de trabajo. Debido a que las camionetas y furgonetas de reparto suelen recorrer distancias limitadas o rutas establecidas todos los días, no necesitan baterías grandes y caras. La mayoría puede arreglárselas con energía suficiente para recorrer unos 160 kilómetros antes de necesitar una recarga. Uno de los factores que vuelven bastante más caros a los autos eléctricos en comparación con los modelos de combustión interna es que los consumidores quieren tener la capacidad de recorrer 400 o 480 kilómetros con una sola carga porque temen quedarse varados lejos de un lugar donde puedan conectarlos.

“Sabía que iba a ahorrar algo porque aquí la electricidad es muy barata”, comentó Smedley, cuya empresa tiene su sede en Blue Springs, Misuri, al este de Kansas City. “Pero me quedé asombrado cuando hice el cálculo. La operación se vuelve muy, pero muy barata”.

NEW YORK, EU.- No mucho después de comprar en noviembre una furgoneta E-Transit de Ford para su negocio de plomería, Mitch Smedley se sentó con algunos recibos y una calculadora para ver cuánto ahorraba en gastos de combustible con el vehículo eléctrico.

Los vehículos comerciales suelen estacionarse durante la noche en lotes donde pueden cargarse con facilidad y estar listos para salir con la batería llena por la mañana. Las camionetas eléctricas también requieren menos mantenimiento que los vehículos tradicionales. No necesitan cambios de aceite ni tienen transmisiones, silenciadores ni bombas de combustible que se puedan desgastar o descomponer. Además, no queman combustible cuando están estacionadas con el motor encendido.

Junto con la camioneta, BrightDrop ha desarrollado un carrito eléctrico para que los conductores puedan transportar muchos paquetes desde el camión, con lo cual se reduce la cantidad de viajes de ida y vuelta que realiza el conductor. Una versión del carrito está refrigerada para las entregas de productos y comestibles.

Las grandes empresas de entregas han clamado durante años por camionetas eléctricas. Amazon espera comprarle hasta 100 mil furgonetas a Rivian y está considerando adquirir una furgoneta Ram ProMaster eléctrica que la empresa matriz de Chrysler, Stellantis, en teoría empezará a fabricar este año.

UPS le hizo un pedido de 10 mil furgonetas eléctricas a Arrival, una empresa emergente con sede en Luxemburgo que opera en el Reino Unido. Arrival ha sufrido problemas financieros y retrasos en la producción. FedEx planea comprar solo furgonetas impulsadas por baterías a partir de 2030 y espera tener una flotilla totalmente eléctrica para 2040. FedEx está probando 150 camionetas de BrightDrop, va a recibir 350 más y tiene apartadas otras 2000.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Una camioneta nueva por menos de 52 mil pesos?, checa esta opción china

Smedley, el plomero del área de Kansas City, ha notado beneficios de su E-Transit además del ahorro de combustible. En las obras, la furgoneta puede pasarles electricidad a equipos como las máquinas de limpieza de desagües, lo cual elimina la necesidad de andar arrastrando un generador. Empezó a llevar la furgoneta a los partidos de fútbol americano de los Jefes de Kansas City —tiene abonos para la temporada— a fin de utilizar sus enchufes eléctricos en las fiestas de los estacionamientos. La furgoneta también le permite estacionarse en los lugares del estadio Arrowhead reservados para vehículos eléctricos.

Este año, Smedley decidió agregar un segundo modelo eléctrico a su flotilla, una pickup F-150 Lightning de Ford. También ha continuado el seguimiento de los ahorros que está cosechando con la E-Transit.

“Cuando miro el costo durante cinco años”, comentó riendo, “es casi como si me regalaran una furgoneta”. c.2023 The New York Times Company